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Küçükçekmece minikler başkanlık kupası sahibini buldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.02.2020 09:52 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Belediyesi minikler başkanlık futbol turnuvasında şampiyon küçükçekmece idman yurdu oldu.Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Derneğinin birlikte düzenlediği 13.

Küçükçekmece Belediyesi minikler başkanlık futbol turnuvasında şampiyon küçükçekmece idman yurdu oldu.
Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Derneğinin birlikte düzenlediği 13. Minikler Başkanlık Futbol Turnuvasında şampiyon belli oldu. Geçen yılın finalisti İfaspor’u 2-1 yenen Küçükçekmece İdman Yurdu şampiyon oldu. 18 Ocak ’ta Kemal Aktaş ve Halkalı Etap statlarında oynanan maçlarla başlayan ve 1 ay boyunca devam eden turnuva, Küçükçekmece Belediyesi Kemal Aktaş Stadında gerçekleşen final maçları ve ödül töreni ile son buldu.

Final maçı nefes kesti
28 takım ve 560 lisanslı sporcunun mücadele ettiği turnuvada, maçlar 7 grupta oynandı. Grup maçları sonunda yarı finale kalan, İfaspor, Cennet Barbarosspor’u 6-0, Küçükçekmece İdman Yurdu’da penaltı atışları sonunda Halkalı Taştepe sporu 8-7 yenerek adını finale yazdırdı.
Halkalı Taştepespor ile Cennet Barbarosspor takımları arasındaki 3.lük maçını Halkalı Taştepe spor 4-1 kazanarak, turnuvayı 3. sırada tamamladı. Oldukça çekişmeli geçen final maçında ise Küçükçekmece İdman Yurdu, İfaspor’u 2-1 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu.
Kulüp başkanları ve çok sayıda taraftarın izlediği final maçı sonrasında dereceye giren takım ve futbolcular, kupa ve madalyalarını, Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi ile Küçükçekmece Amatör Kulüpleri Destekleme Derneği Başkanı Seymen Gençtürk’ün elinden aldı.
Turnuva sonuçlarında; en centilmen takım Küçükçekmece İnönüspor, en iyi kaleci Gürkan Dündar-İFAspor, gol kralı Arda Alagöz- Halkalı Taştepespor, sağlık görevlisi Yusuf Kaya, hakemler-Serhat Turhan, Mert Uzel ve Tahir Arıca oldu

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