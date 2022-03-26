Küçükçekmece'de asayiş uygulaması yapıldı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de polis ekipleri, asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

İlçe genelindeki uygulamaya, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğünün yanı sıra Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerinden 71 ekip, 334 personel katıldı.

Ekipler, asayiş uygulamasında hareketli ve sabit denetimler gerçekleştirdi.



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