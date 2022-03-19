Küçükçekmece'de dondurma firması deposunda çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bir dondurma firmasına ait depoda çıkan yangın hasara yol açtı.

Söğütlüçeşme Mahallesi 1. Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki dondurma firması deposunda bulunan kamyonlardan birinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede depoya yayıldı.

Diğer kamyonları dışarı çıkaran depo bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, kamyon ve depoda hasara yol açtı.



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