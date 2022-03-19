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Küçükçekmece'de dondurma firması deposunda çıkan yangın söndürüldü

19.03.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de dondurma firması deposunda çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bir dondurma firmasına ait depoda çıkan yangın hasara yol açtı.

Söğütlüçeşme Mahallesi 1. Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki dondurma firması deposunda bulunan kamyonlardan birinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede depoya yayıldı.

Diğer kamyonları dışarı çıkaran depo bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, kamyon ve depoda hasara yol açtı.

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yangın Küçükçekmece

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