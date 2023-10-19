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Küçükçekmece'de kendisini mimar olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

19.10.2023 12:25 | Son Güncelleme:
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Küçükçekmece'de kendisini mimar olarak tanıttığı kişinin, ev dekorasyonu için 365 bin lirasını dolandıran şüpheli gözaltında alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, evini dekore ettirmek isteyen H.B.D'nin, kendisini mimar olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, mobilya ve dekorasyon işleri yaptığını söyleyen şüpheli M.K'nin (32), H.B.D'ye kendisini mimar olarak tanıttığını, 365 bin lirasını aldığını ancak dekorasyon işlerini yapmadığını belirledi.

Adresi tespit edilerek gözaltına alınan şüphelinin daha önceden de 13 suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mimar Küçükçekmece dekorasyon

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