Küçükçekmece'de kendisini mimar olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, evini dekore ettirmek isteyen H.B.D'nin, kendisini mimar olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, mobilya ve dekorasyon işleri yaptığını söyleyen şüpheli M.K'nin (32), H.B.D'ye kendisini mimar olarak tanıttığını, 365 bin lirasını aldığını ancak dekorasyon işlerini yapmadığını belirledi.

Adresi tespit edilerek gözaltına alınan şüphelinin daha önceden de 13 suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

