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Küçükçekmece'de park halindeki kamyonet kurşunlandı

20.08.2022 02:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de park halindeki kamyonet kurşunlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Küçükçekmece'de park halinde bulunan bir kamyonete kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş edildi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi 2. Tolga Sokağı'nda park halindeki 34 LR 1902 plakalı kamyonet kurşunlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeye güvenlik şeridi çekti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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polis Küçükçekmece kamyonet

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