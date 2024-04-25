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  4. Küçükçekmece'de silahlı saldırıda biri ağır 2 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de silahlı saldırıda biri ağır 2 kişi yaralandı

AA AA
25.04.2024 08:14
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Küçükçekmece’de, kimliği belirsiz kişilerce bir iş yerinin önünde açılan ateş sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi Mavi Kuş Sokak'ta, plakası alınamayan beyaz otomobille gelen kimliği belirsiz kişi, araçtan inerek iş yerinin önündekilere rastgele ateş etti.

Şüpheli, silahlı saldırı sonrası geldiği otomobille olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Silahlı saldırı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, beyaz arabadan inen bir kişinin silahla ateş etmesi, ardından araca binip olay yerinden kaçması yer alıyor.

Polis ekipleri çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece silahlı saldırı

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