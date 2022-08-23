Küçükçekmece’de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Küçükçekmece'deki bir kahvaltı dükkanında silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi'ndeki kahvaltı dükkanında oturan Yusuf Aslan ile Abdullah Okumuş'a, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş edildi. Saldırıda Aslan ile Okumuş ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kahvaltı dükkanında inceleme yapan ve delil toplayan polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için bölgede operasyon başlattı.
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