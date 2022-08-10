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Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

10.08.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Küçükçekmece'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kanarya Mahallesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi sokakta motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Şüpheliler olay yerinde motosikleti bırakıp kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri saldırıya uğrayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hayatını kaybeden kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Küçükçekmece silahlı saldırı

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