YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Küçükçekmece’de sokak ortasındaki silahlı saldırı kamerada

Küçükçekmece’de sokak ortasındaki silahlı saldırı kamerada

27.09.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de, maskeli iki kişi tarafından motosiklet sürücüsüne düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Küçükçekmece’de sokak ortasındaki silahlı saldırı kamerada

Görüntülerde okuldan dönen çocukların saldırıdan saniyelerle kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde dün akşam saatlerinde maskeli iki kişiden biri, sokakta karşılarından gelen seyir halindeki motosiklet sürücüsüne 7 el ateş etmişti. Motosiklet sürücüsü Umut M., sırtından vurularak motosikletten düşmüştü. Saldırganlar ise yürüyerek olay yerinden hızla uzaklaşmıştı. Saldırı anın güvenlik kamerası ortaya çıktı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde, maskeli iki kişiden biri karşıdan gelen motosiklete kurşun yağdırmaya başladı. Motosikletli Umut M, ise aldığı mermi ile motosikletle birlikte yere düştüğü görüldü. O sırada sokakta yürüyen bir vatandaş ve okuldan gelen çocuklar ise panikle binanın kapısına doğru kaçtığı görülüyor.
Şüphelilerin yakalanması için polisin geniş çaplı çalışması sürüyor.

Küçükçekmece’de sokak ortasındaki silahlı saldırı kamerada

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandıSamsun'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı
Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 kişi tutuklandıDiyarbakır'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 kişi tutuklandı
Bursa'da nişanlısıyla birlikte kazada ölen genç kadının cenazesi Zonguldak'ta defnedildiBursa'da nişanlısıyla birlikte kazada ölen genç kadının cenazesi Zonguldak'ta defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Eylül Çarşamba

İmsak
05:24
Sabah
06:49
Öğle
13:00
İkindi
16:22
Akşam
19:02
Yatsı
20:21
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Acı içinde yardım istedi! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Acı içinde yardım istedi! Nefes kesen kurtarma operasyonu

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

Garsonlar ve müşteriler birbirine girdi! Gündem yaratan anlar...

Dünya bu toplu tecavüz skandalını konuşuyor! 12 yaşındaki kızı kaçırdılar

Dünya bu toplu tecavüz skandalını konuşuyor! 12 yaşındaki kızı kaçırdılar

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.