Küçükçekmece'de trafoda çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Üzüm Sokak'ta iki bina arasında bulunan trafoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, trafonun bulunduğu kulübeyi sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını, binalara sıçramasını önleyerek söndürdü.

Yangın nedeniyle trafoda büyük çapta hasar oluştu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz