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  4. Küçükçekmece'de uzun namlulu silahla ateş açılan iş yerindeki 3 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de uzun namlulu silahla ateş açılan iş yerindeki 3 kişi yaralandı

30.03.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de iş yerine uzun namlulu silahla ateş açılması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de uzun namlulu silahla ateş açılan iş yerindeki 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Şahinler Sokak'taki motosiklet tamircisinin önüne gelen motosikletli ve kasklı 2 şüpheliden biri, uzun namlulu silahla iş yerine ateş açtı.

Saldırıda iş yerine çok sayıda mermi isabet ederken, içeride bulunanlardan 3'ü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


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Yaralama Küçükçekmece silahlı saldırı

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