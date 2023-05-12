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Küçükçekmece’den deprem bölgesine bilim köprüsü

12.05.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çerçevesinde desteklenen "Küçükçekmece’den Pazarcık’a Bilim Köprüsü" projesi dahilinde gerçekleştirilen şenlikte bilim, sanat, teknoloji ve doğanın iç içe olduğu çeşitli etkinlikler yapıldı. Projeden yaklaşık 3 bin 500 öğrenci faydalandı.

Küçükçekmece’den deprem bölgesine bilim köprüsü

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı, deprem bölgesindeki iller için "Bilim Her Yerde" çağrısı çerçevesinde proje başvuruları açtı. Tüm Türkiye’den çok sayıda başvuru alınırken, 37 proje desteklenmeye hak kazandı. Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına TÜBİTAK Projeleri Koordinatörü ve Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi Coğrafya Öğretmeni Uzman Leyla Arattan liderliğinde proje yazma ve yürütme ekibiyle hazırlanan "Küçükçekmece’den Pazarcık’a Bilim Köprüsü" projesinin desteklenmesine karar verildi.

Proje dahilinde İstanbul Küçükçekmece’de görev yapan 42 gönüllü öğretmen Kahramanmaraş Pazarcık’ta 3 gün 3 ayrı lokasyonda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik çeşitli çalışmalar yaptı. Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Gözüdok’un ve ilçe protokolünün katılımıyla açılan bilim şenliğinde, bilim, sanat, teknoloji ve doğanın iç içe olduğu 20 atölye çalışması, 6 bilimsel etkinlik, 4 bilimsel söyleşi gerçekleştirildi. 4-5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen etkinliklerde teleskopla gökyüzü gözlemleri de yapıldı. Kuantum müzik dinletisi, bilimin aynası resim sergisi, planetaryum uzay gösterisi, benim gökyüzüm uçurtmam şenliği, bilim kahramanlarından hikayeler gibi birçok etkinliğin yer aldığı projede 3 bin 500’e yakın katılımcıya ulaşıldı.

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