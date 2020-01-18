Küçükken "bir çikolata alamayan" muhtar Umut, mahallesine "umut" oldu

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de doğup büyüdüğü topraklarda genç yaşta muhtar seçilen Umut Karamuk, muhtarlık maaşını ve daha fazlasını mahalle halkı için harcayarak insanların yardımına koşuyor.

İncesu ilçesi Fırınönü Mahallesi'nde 31 Mart yerel seçimlerinde görevi boyunca muhtarlık maaşını almayacağını vadeden 30 yaşındaki Karamuk, "Niyet hayırsa akıbet de hayır olur" mesajıyla aday olup muhtarlığı kazandı.

Seçimi kazandıktan bir gün sonra mahallenin tüm çocuklarına oyuncak dağıtan Karamuk, muhtarlık maaşının tamamını ve daha fazlasını okul, sağlık ocağı ve ihtiyaç sahipleri için harcayarak herkesin yardımına koşuyor.

Muhtar Karamuk, AA muhabirine, sadece muhtarlık maaşını değil öğrenci ve işçi taşımacılığından elde ettiği gelirden de yardımda bulunduğunu söyledi.

Seçimi kazandığı için mutlu olduğunu belirten Karamuk, şöyle devam etti:

"Ben yoksul bir ailenin çocuğuydum. Hep yoksulluk gördüm ve hep çalışıp çabaladım. Küçükken bir çikolata alamamanın sebeplerini ailem bana çok değişik şekilde anlattı. Ben de ailemle ve çevremdekilerle fikir alışverişi yaparak muhtarlık maaşımın tamamını görevim süresince 5 yıl boyunca bağışlayacağım vaadiyle bu yola çıktım. 31 Mart seçimlerinde de olumlu bir şekilde muhtarlığı kazandım. 'Niyet hayırsa akıbet de hayır olur' diye sloganımız vardı ve bu şekilde biz yola çıktık. Başarılı da olduk. İlk vaadim maaşımın tamamını Hazreti Ebubekir Camisi ve Yavuz Sultan Selim Orta Okulu öğrencilerinin ihtiyaçlarına harcamaktı. Seçimi kazandıktan bir gün sonra çocukları sevindirmek için oyuncak dağıttım."