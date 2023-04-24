Küçükoğlu; Erzurum’u barajlarla göletlerle donatıyoruz

Ardından parti il binasında Memur Sen Erzurum İl Temsilcisi Mustafa Karataş ve yönetimini konuk eden Başkan Küçükoğlu, MHP Seçim ve Koordinasyon Merkezine giderek İl Başkanı Adem Yurdagül ve yönetimine ziyarette bulundu. Cumhur ittifakının her iki ortağının sıcak diyaloglarının dikkatlerden kaçmadığı toplantıda 14 Mayıs seçimleri hakkında istişareler yapıldı. Başkan Küçükoğlu, AK Parti iktidarlarının 20 yıllık hizmetlerini değerlendirdi.

Baraj, Sulama ve Su İşleri alanında 5,2 milyar TL yatırım yapıldığını hatırlatan Küçükoğlu, 298 taşkın koruma tesisi, 20 sulama tesisi, 28 HES tesisi, 7 baraj ve 2 Arazi toplulaştırma ve TİGH yapıldığını kaydetti. Yıllık 70,30 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilerek 643 bin 619 kişiye kullanma ve içme suyu sağlandığını belirten Küçükoğlu, “Toplam baraj depolama kapasitesi 410 milyon metreküp hacmine ulaşmıştır. Yaklaşık 5 milyon metreküp baraj depolama kapasitesi, Toplamda 420 bin 630 hektar arazinin sulamaya açıldığını söyleyebilirim. Tüm bunların yanında Hidroelektrik Enerji Üretimimiz yıllık 2,34 milyar kilowatdır. Bu rakamlar yirmi öncesine kadar hayal bile edilemezken AK Parti iktidarıyla daha fazlasın hedeflenir hale gelmiştir. Milletimizin şaşmaz feraseti ve Cumhurbaşkanımızın vizyonu sayesinde yapılan bu projelerin sonuçları hepimiz için gurur vesilesidir” diye konuştu.

