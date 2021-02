KUDAKA desteğiyle 56 milyon TL’lik yatırım ve bin kişilik istihdam

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından 3 Kasım 2020 tarihinde ilan edilen “Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı” kapsamında sunulan projelerin değerlendirme sonuçları bugün Erzurum’da gerçekleştirilen 132. Yönetim Kurulu toplantısında onaylandı.

Bölgenin öne çıkan turizm, tabi kaynaklar, et, süt ve arıcılık sektörlerinin ulusal ve uluslararası alanlarda rekabet gücünün artırılması amacıyla hazırlanan Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programına kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar tarafından 120 proje başvurusu gerçekleşti. Değerlendirme süreci sonunda başarılı olan 31 projenin toplam yatırım tutarı 56 milyon TL olurken bu miktarın 36 milyon TL’si KUDAKA tarafından sağlanacak.

Destek almaya hak kazanan projelerle; kış, kültür, sağlık, doğa ve alternatif turizmin bölgede canlandırılması için ihtiyaç duyulan altyapının oluşturulması, bölgenin sahip olduğu turizm değerlerinin etkin bir şekilde tanıtılması ve turizm sektöründeki insan kaynağının geliştirilmesi; bölgede et, süt ve arıcılık sektörlerinde rekabet edebilirliğin geliştirilmesi için girdi maliyetlerinin azaltılması, ürün kalitesinin/çeşitliliğinin artırılması ve sektör verimliliğin yükseltilmesi; tabii kaynakların ekonomiye kazandırılması, üretim kapasitelerinin artırılması, yenilikçi yöntemler ile işlenmesi ve insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla gerekli altyapının oluşturulması hedefleniyor.

Program kapsamında yatırımların hayata geçmesi ile birlikte, bölgede bin kişilik ilave istihdam sağlanması öngörülüyor. Özellikle Organize Sanayi Bölgeleri’nde uygulanacak projelerle birlikte özel sektörün bölgeye daha nitelikli yatırımlar yapmasının önü açılmış olacak. Ayrıca projelerle oluşturulan ve geliştirilen altyapı ile birlikte turizmde hizmet çeşitliliği artarken özellikle kış turizmi için bölgeye gelen turistlerin doğa turizmi ve termal turizm gibi diğer turizm aktivitelerinden de yararlanmaları sağlanacak.

Desteklenen projelerle, yöresel ürün üreten kooperatiflerin kapasite ve becerileri artırılacak, bölge ürünlerinin markalaşmasına ve bu ürünlerden elde edilen gelirin artırılmasına katkı sunulacak.

Et, süt ve arıcılık sektörlerine yönelik desteklenen projelerle birlikte bu sektörlerde markalaşma geliştirilerek bölgede üretilen ürünlerin ulusal ve uluslararası pazardaki bilinirliği arttırılacak. Böylelikle, bu sektörlerdeki üreticilerin daha fazla gelir elde etmelerine katkı sağlanmış olacak.

Bölgenin sahip olduğu tabii kaynakların daha etkin bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla doğaltaş ve Oltu taşı gibi potansiyel arz eden hammaddelerin yenilikçi yöntemlerle işlenmesi sağlanarak bu sektörlerde kaynak verimliliğinin desteklenmesi planlanmaktadır.