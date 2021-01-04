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Kudret narı nasıl yenir? Meyvesi ve yağı nasıl kullanılır?

Ali Gövel Ali Gövel 04.01.2021 14:36 | Son Güncelleme:
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Kudret narı nasıl yenir? Meyvesi ve yağı nasıl kullanılır?

İçindekiler

  • Kudret Narı Meyvesi Nasıl Yenir?
  • Çiğ Kudret Narı Nasıl Yenir?
  • Kudret Narı Çekirdeği Nasıl Yenir?
  • Zeytinyağlı Kudret Narı Nasıl Yenir?
  • Kudret Narı Nasıl İçilir?
  • Kudret Narı Yağı Nasıl Yenir?
  • Kudret Narının Faydaları Neler?
  • İltihapla Savaşır
  • Diyabet Hastalarına İyi Gelir
  • Besin Ögeleri Bakımından Zengin
  • Lif Bakımından Zengin
  • Kolesterol Seviyesini Düşür
  • Kilo Vermeye Yardımcı Olur

Kudret narı, tropikal bölgelere özgü eşsiz bir meyve. Bu meyveyi tüketmek bağışıklık sisteminizi güçlendirir, karaciğerinizi temizler ve cilt sağlığınızı korur. Kudret narının tadını çıkarmak için onu nasıl tüketmeniz gerektiğini bilmiyor musunuz? Bu yazıda, kudret narı nasıl yenir ve faydaları neler detaylıca bahsettik.

Kudret narı çok özel bir meyve. Kesme, çekirdeğini çıkarma, pişirme ve kızartma gibi adımların her birinde büyük bir ilgi ister. Buna karşılık sayısız faydalar sunar, genel sağlığı destekler ve muazzam tadıyla büyüler. "Kudret narı nasıl yenir, ne tür faydalar sunar?" tüm detayları teker teker anlatalım.

Kudret Narı Meyvesi Nasıl Yenir?

Kudret narını farklı şekillerde yiyebilirsiniz. Meyve olarak bahsedilse de tatlı bir tada sahip değil. Bu yüzden pişirme, hafif kızartma ya da kavurma yöntemiyle kudret narını tüketebilirsiniz. İsteğe göre çiğ olarak yemeyi de tercih edebilirsiniz. En popüler yöntemleri sıralayalım:

Çiğ Kudret Narı Nasıl Yenir?

Kudret narı genelde Temmuz ve Ağustos aylarında satışa sunulur. Bir grup kudret narı arasından seçim yaparken, açık yeşil ve daha küçük olanları tercih etmek en iyisi. Çünkü diğerleri daha acımsı bir tat verebilir. Kudret narı büyüdükçe daha acı hale gelir. Turuncu veya sarı renkte bir kudret narı görürseniz, alın. Bunların tadı daha hafif olma eğiliminde.

Kudret narını 5 güne kadar buzdolabında saklayın. Öncesinde hava geçirmez bir kaba aktarın. Tıpkı avokado gibi kudret narı da bir süre olgunlaşmalı. 5 günden fazla bekletirseniz, bozulabilir. Tüketmek için meyveyi iyice yıkayın. Ardından uzunlamasına ikiye bölün ve çekirdeğini çıkarın. Son olarak, kudret narını ince yarım ay şeklinde parçalara ayırın.

Meyvenin acı tadının kaybolması için üzerine biraz tuz serpiştirebilirsiniz. Böylece kudret narı daha lezzetli hale gelir. Artık meyvenizi tüketebilirsiniz.

Kudret Narı Çekirdeği Nasıl Yenir?

Bu noktada kudret narı, biraz standart nara benzer. Kudret narının çekirdeğine de herhangi bir işlem yapmadan direkt olarak yiyebilirsiniz ya da yemeklere, salatalara ilave edebilirsiniz.

Zeytinyağlı Kudret Narı Nasıl Yenir?

Kudret narını zeytinyağında pişirerek aile üyelerinize ve misafirlerinize sunabilirsiniz. Bunun için:

  • Bir tavaya zeytinyağı ekleyin ve ısıtın.
  • 3-4 diş sarımsak ve 1 soğanı ince olacak şekilde doğrayıp, zeytinyağının üzerine ilave edin.
  • Sarımsak ve soğan kavrulduktan sonra rendelenmiş domates ekleyip, pişirmeye devam edin.
  • Dilimlediğiniz kudret narını tavaya aktarın ve kavurma işlemini sürdürün. Bu sürede yemeğinizi karıştırmayı ihmal etmeyin.
  • Biraz tuz ekleyin.
  • Yaklaşık 3-4 dakika sonra ocağın altını kapatabilirsiniz.
  • Yemeği servis tabağına alabilirsiniz. Dilerseniz makarna veya pilav ile birlikte servis yapabilirsiniz.

Kudret Narı Nasıl İçilir?

Kudret narının en güzel hallerinden biri de smoothie’ye dönüşmüş olanı. Bu olağanüstü meyveyle lezzetli bir içecek hazırlamak isterseniz, şu adımları uygulayabilirsiniz:

  • Kudret narını bir kesme tahtasının üzerine alın ve ince parçalara bölün.
  • Meyveyi mutfak robotundan geçirin.
  • Üzerine mango, kavun veya başka bir meyve ekleyebilirsiniz.
  • Robotu tekrar çalıştırın.
  • Püre kıvamına gelen karışıma süt ilave edip, bir kez daha mutfak robotunu çalıştırın.
  • İçeceğinizi bir bardağa aktarıp, afiyetle tüketebilirsiniz.

Kudret Narı Yağı Nasıl Yenir?

Kudret narı nasıl kullanılır konusundan söz ettikten sonra, bu meyvenin yağı hakkında da bilgiler sunalım. Kudret narı yağı yüksek fosfor içeriğine sahip. Bu yüzden karaciğeri ve dalağı aktive ettiği, kanı temizlediği bilinir. Şeker hastalığı başta olmak üzere birçok rahatsızlığın doğal tedavisinde kullanılabilir.

Bununla birlikte kudret narı yağı; mide problemleri, kabızlık, ödem gibi durumlar için de tavsiye edilir. Öksürük kesici özelliği olan kudret narı yağı, boğaz bölgesine uygulanabilir. Kudret narı yağını çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz. Ağrılı bölgeye kudret narı yağı sürebilirsiniz. İsterseniz sebze ve et yemeklerine dahil edebilir, kızartmaları bu yağ ile hazırlayabilirsiniz.

Kudret Narının Faydaları Neler?

Çin ve Hindistan alternatif tıbbında kudret narının önemi oldukça büyük. Yüzyıllardan bu yana insanlar, kudret narının yapısındaki bileşenler sayesinde şifa bulabiliyor. Zengin bir antioksidan, flavonoid ve diğer önemli bileşikleri barındıran bu meyve, birçok hastalığa karşı koruma sağlayabilir. Kudret narının faydaları:

İltihapla Savaşır

Kudret narı bol miktarda polifenol içerir. Bu bileşikler, vücuttaki iltihabı azaltma yetenekleriyle bilinir. Bir yiyecekte ne kadar çok polifenol varsa, anti-enflamatuar etkiler o kadar fazla olur.

Diyabet Hastalarına İyi Gelir

Kudret narında çeşitli biyoaktif maddeler yer alır. Bunlar, meyveye acı tadını verse de aynı zamanda kan şekeri seviyelerini düzenleme konusunda fayda sunar. Düzenli kudret narı tüketimi, glikozun kandan hücrelere iletilmesini destekler. Aynı zamanda karaciğerin ve kasların glikozu kolay şekilde işlemesine ve depolamasına yardımcı olur. Tüm bu özellikler nedeniyle, kudret narı özleri besin takviyesi formunda da satışa sunulur.

Besin Ögeleri Bakımından Zengin

Birçok temel besin maddesi kudret narında yüksek oranda bulunur. Karbonhidrat, C vitamini, A vitamini, çinko, folat, potasyum ve demir, bu besin maddelerinden bazıları. C vitamini bakımından yüksek olması, kemik oluşumu ve yara iyileşmesinde rol oynadığını kanıtlar. A vitaminiyle cilt ve göz sağlığını destekler. Sağladığı folat, çinko ve demir gibi maddeler ise büyüme ve gelişme için gerekli.

Lif Bakımından Zengin

Kudret narının lif oranı da oldukça fazla. 95 gram kudret narı, bir günlük lif ihtiyacınızın yüzde 10’unu karşılayabilir. Lif içermesi, bağırsak ve mide problemlerine iyi gelmesini sağlar. Bir porsiyon (95 gram) kudret narı sadece 20 kalori. Hem lif açısından yoğun olması hem de düşük kalori sunması, diyet döneminde olanlar için de büyük bir avantaj.

Kolesterol Seviyesini Düşür

Yüksek kolesterol seviyeleri, atardamarda yağlı plak birikmesine neden olur. Bu da kalbin kan pompalamasını zorlaştırarak, kalp hastalıklarına yol açabilir. Yapılan bazı çalışmalar, kudret narı tüketiminin kolesterol seviyesini düşürdüğünü de kanıtlar nitelikte. Yüksek kolesterol problemiyle başa çıkmaya çalışıyorsanız, düzenli şekilde kudret narı tüketebilir ve sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Kilo Vermeye Yardımcı Olur

Kudret narının yapısal özellikleri kilo verme konusunda da fayda sağlar. Sindirim sistemini düzenleyen ve yağ yakımını kolaylaştıran meyve, aynı zamanda iştahı azaltır. Siz de fazla kilolarınızdan kurtulmayı planlıyorsanız, beslenme düzeninize kudret narını dahil ederek metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz.

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