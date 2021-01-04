Kudret narı nasıl yenir? Meyvesi ve yağı nasıl kullanılır?

Kudret narı çok özel bir meyve. Kesme, çekirdeğini çıkarma, pişirme ve kızartma gibi adımların her birinde büyük bir ilgi ister. Buna karşılık sayısız faydalar sunar, genel sağlığı destekler ve muazzam tadıyla büyüler. "Kudret narı nasıl yenir, ne tür faydalar sunar?" tüm detayları teker teker anlatalım.
Kudret narını farklı şekillerde yiyebilirsiniz. Meyve olarak bahsedilse de tatlı bir tada sahip değil. Bu yüzden pişirme, hafif kızartma ya da kavurma yöntemiyle kudret narını tüketebilirsiniz. İsteğe göre çiğ olarak yemeyi de tercih edebilirsiniz. En popüler yöntemleri sıralayalım:
Kudret narı genelde Temmuz ve Ağustos aylarında satışa sunulur. Bir grup kudret narı arasından seçim yaparken, açık yeşil ve daha küçük olanları tercih etmek en iyisi. Çünkü diğerleri daha acımsı bir tat verebilir. Kudret narı büyüdükçe daha acı hale gelir. Turuncu veya sarı renkte bir kudret narı görürseniz, alın. Bunların tadı daha hafif olma eğiliminde.
Kudret narını 5 güne kadar buzdolabında saklayın. Öncesinde hava geçirmez bir kaba aktarın. Tıpkı avokado gibi kudret narı da bir süre olgunlaşmalı. 5 günden fazla bekletirseniz, bozulabilir. Tüketmek için meyveyi iyice yıkayın. Ardından uzunlamasına ikiye bölün ve çekirdeğini çıkarın. Son olarak, kudret narını ince yarım ay şeklinde parçalara ayırın.
Meyvenin acı tadının kaybolması için üzerine biraz tuz serpiştirebilirsiniz. Böylece kudret narı daha lezzetli hale gelir. Artık meyvenizi tüketebilirsiniz.
Bu noktada kudret narı, biraz standart nara benzer. Kudret narının çekirdeğine de herhangi bir işlem yapmadan direkt olarak yiyebilirsiniz ya da yemeklere, salatalara ilave edebilirsiniz.
Kudret narını zeytinyağında pişirerek aile üyelerinize ve misafirlerinize sunabilirsiniz. Bunun için:
Kudret narının en güzel hallerinden biri de smoothie’ye dönüşmüş olanı. Bu olağanüstü meyveyle lezzetli bir içecek hazırlamak isterseniz, şu adımları uygulayabilirsiniz:
Kudret narı nasıl kullanılır konusundan söz ettikten sonra, bu meyvenin yağı hakkında da bilgiler sunalım. Kudret narı yağı yüksek fosfor içeriğine sahip. Bu yüzden karaciğeri ve dalağı aktive ettiği, kanı temizlediği bilinir. Şeker hastalığı başta olmak üzere birçok rahatsızlığın doğal tedavisinde kullanılabilir.
Bununla birlikte kudret narı yağı; mide problemleri, kabızlık, ödem gibi durumlar için de tavsiye edilir. Öksürük kesici özelliği olan kudret narı yağı, boğaz bölgesine uygulanabilir. Kudret narı yağını çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz. Ağrılı bölgeye kudret narı yağı sürebilirsiniz. İsterseniz sebze ve et yemeklerine dahil edebilir, kızartmaları bu yağ ile hazırlayabilirsiniz.
Çin ve Hindistan alternatif tıbbında kudret narının önemi oldukça büyük. Yüzyıllardan bu yana insanlar, kudret narının yapısındaki bileşenler sayesinde şifa bulabiliyor. Zengin bir antioksidan, flavonoid ve diğer önemli bileşikleri barındıran bu meyve, birçok hastalığa karşı koruma sağlayabilir. Kudret narının faydaları:
Kudret narı bol miktarda polifenol içerir. Bu bileşikler, vücuttaki iltihabı azaltma yetenekleriyle bilinir. Bir yiyecekte ne kadar çok polifenol varsa, anti-enflamatuar etkiler o kadar fazla olur.
Kudret narında çeşitli biyoaktif maddeler yer alır. Bunlar, meyveye acı tadını verse de aynı zamanda kan şekeri seviyelerini düzenleme konusunda fayda sunar. Düzenli kudret narı tüketimi, glikozun kandan hücrelere iletilmesini destekler. Aynı zamanda karaciğerin ve kasların glikozu kolay şekilde işlemesine ve depolamasına yardımcı olur. Tüm bu özellikler nedeniyle, kudret narı özleri besin takviyesi formunda da satışa sunulur.
Birçok temel besin maddesi kudret narında yüksek oranda bulunur. Karbonhidrat, C vitamini, A vitamini, çinko, folat, potasyum ve demir, bu besin maddelerinden bazıları. C vitamini bakımından yüksek olması, kemik oluşumu ve yara iyileşmesinde rol oynadığını kanıtlar. A vitaminiyle cilt ve göz sağlığını destekler. Sağladığı folat, çinko ve demir gibi maddeler ise büyüme ve gelişme için gerekli.
Kudret narının lif oranı da oldukça fazla. 95 gram kudret narı, bir günlük lif ihtiyacınızın yüzde 10’unu karşılayabilir. Lif içermesi, bağırsak ve mide problemlerine iyi gelmesini sağlar. Bir porsiyon (95 gram) kudret narı sadece 20 kalori. Hem lif açısından yoğun olması hem de düşük kalori sunması, diyet döneminde olanlar için de büyük bir avantaj.
Yüksek kolesterol seviyeleri, atardamarda yağlı plak birikmesine neden olur. Bu da kalbin kan pompalamasını zorlaştırarak, kalp hastalıklarına yol açabilir. Yapılan bazı çalışmalar, kudret narı tüketiminin kolesterol seviyesini düşürdüğünü de kanıtlar nitelikte. Yüksek kolesterol problemiyle başa çıkmaya çalışıyorsanız, düzenli şekilde kudret narı tüketebilir ve sağlığınızı koruyabilirsiniz.
Kudret narının yapısal özellikleri kilo verme konusunda da fayda sağlar. Sindirim sistemini düzenleyen ve yağ yakımını kolaylaştıran meyve, aynı zamanda iştahı azaltır. Siz de fazla kilolarınızdan kurtulmayı planlıyorsanız, beslenme düzeninize kudret narını dahil ederek metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz.
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