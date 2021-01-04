Kudret narı nasıl yenir? Meyvesi ve yağı nasıl kullanılır?

Kudret narı çok özel bir meyve. Kesme, çekirdeğini çıkarma, pişirme ve kızartma gibi adımların her birinde büyük bir ilgi ister. Buna karşılık sayısız faydalar sunar, genel sağlığı destekler ve muazzam tadıyla büyüler. "Kudret narı nasıl yenir, ne tür faydalar sunar?" tüm detayları teker teker anlatalım.

Kudret Narı Meyvesi Nasıl Yenir?

Kudret narını farklı şekillerde yiyebilirsiniz. Meyve olarak bahsedilse de tatlı bir tada sahip değil. Bu yüzden pişirme, hafif kızartma ya da kavurma yöntemiyle kudret narını tüketebilirsiniz. İsteğe göre çiğ olarak yemeyi de tercih edebilirsiniz. En popüler yöntemleri sıralayalım:

Çiğ Kudret Narı Nasıl Yenir?

Kudret narı genelde Temmuz ve Ağustos aylarında satışa sunulur. Bir grup kudret narı arasından seçim yaparken, açık yeşil ve daha küçük olanları tercih etmek en iyisi. Çünkü diğerleri daha acımsı bir tat verebilir. Kudret narı büyüdükçe daha acı hale gelir. Turuncu veya sarı renkte bir kudret narı görürseniz, alın. Bunların tadı daha hafif olma eğiliminde.

Kudret narını 5 güne kadar buzdolabında saklayın. Öncesinde hava geçirmez bir kaba aktarın. Tıpkı avokado gibi kudret narı da bir süre olgunlaşmalı. 5 günden fazla bekletirseniz, bozulabilir. Tüketmek için meyveyi iyice yıkayın. Ardından uzunlamasına ikiye bölün ve çekirdeğini çıkarın. Son olarak, kudret narını ince yarım ay şeklinde parçalara ayırın.