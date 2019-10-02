Kudret narı nedir? Her derde deva kudret narı faydaları ve kullanımı

2011 yılında Suudi Arabistan’da kalıpçı olarak çalışırken orada fark ettiği kudret narının tohumunu Türkiye’ye getirip eken Münip Çivi, "Tohumunu ektiğim tarlada haftada bir kere suluyorum. Aynı Arabistan’da olduğu gibi burada da çıktı. Herkese anlatıyorum kudret narının faydalı olduğunu ama çoğu sevmiyor, tadının ekşimsi olduğunu söylüyorlar.

KUDRET NARI NEDİR?

Kabakgiller familyasından olan kudret narı; ince gövdeli, bir yıllık bir bitkidir. Yaprakları saplı ve el gibi parçalıdır. Meyvesi olgunlaşınca, birbirinden ayrılır. Meyveleri 8-15 cm uzunluğunda, 4 /10 cm eninde üzeri çıkıntılı ve uclara doğru sivricedir. İçinde fasulye görünümlü kırmızı taneleri bulunur.

Kudret narını herkesin ekip üretebileceğini söyleyen Çivi, "Arabistan’da Hindistanlılar fazla tüketiyorlar ben onlardan görüp Türkiye’ye getirdim. Faydalı bir meyve olan kudret narının ekiminin yaygınlaşmasına katkı sunmak istiyorum" dedi.

KUDRET NARI FAYDALARI



Diyetisyen Zeynep Bilgin de kudret narının 100 gramının 34 kalori olduğunu, aynı zamanda içeriğinde bol miktarda E vitamini ve protein bulunduğunu ifade etti. Bilgin, "Özellikle içeriğindeki vitaminler, protein sayesinde antioksidan özelliğine sahip olup kanserle savaşmada birebirdir. Ayrıca mide ve bağırsak hastalıklarında özelikle sindirim sistemi hastalıklarında, reflü ve gastrit tedavisinde etkilidir. Tadı acımsı olduğu için dikkat etmek gerekiyor. Yanık, egzama ve sedef gibi hastalıklarda birebir kullanılabilir" diye konuştu.