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Küflenen salça yüzünden sağlığınızdan olmayın! Bu yöntemleri kimse bilmiyor

07.07.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfaklarımızda, lezzetli yemeklerin pişirilmesini sağlayan en önemli malzemelerden birisi salça. Salçanın yapılma yöntemleri kadar nasıl muhafaza edilmesi gerektiği de merak ediliyor. Özellikle ev yapımı olmayan, hazır alınan salçada küflenme sorunu gündeme gelebiliyor. Peki hazır bir şekilde dışardan satın aldığımız salçanın küf tutmasını önlemenin yolları neler olabilir?

Küflenen salça yüzünden sağlığınızdan olmayın! Bu yöntemleri kimse bilmiyor

Dışarıdan satın almış olduğumuz salça, genellikle teneke kutularda bulunuyor. Ancak salçamızı sağlıklı bir şekilde muhafaza edebilmenin yolu, onu cam kavanozlarda saklamaktan geçiyor. Bu ön koşulu yerine getirdikten sonra gelin, salçanın küf tutmasını önlemenin basit ve pratik yöntemlerini anlatmaya başlayalım.

SALÇANIN YÜZEYİNİ SIVI YAĞ İLE KAPLAYIN

Salçanızın küf tutmasını önlemenin ilk adımı salçanızın yüzeyini yaklaşık bir parmak kalınlığında sıvı yağ ile doldurmaktan geçiyor. Bu şekilde salçanızın hava ile temasını kesmiş olursunuz. Hava ile teması kesilen salçanın da küflenmesi önlenir.

SALÇANIZA BELLİ MİKTARDA TUZ İLAVE EDİN

Ev yapımı olmayan, hazır salçaların tuz oranı yetersiz olabilir. Hatta bu salçalar, neredeyse tuz ilave edilmeden üretilir. Tuzun koruyucu etkisi nedeniyle almış olduğunuz salçanıza belirli oranlarda tuz eklemeniz hem küflenmeyi önler hem de salçanın ömrünü uzatır.

SALÇANIZI KULLANIRKEN KESİNLİKLE KURU KAŞIK TERCİH EDİN

Salçanızı, yemeklerde veya kahvaltılarda kullanırken kuru kaşık tercih etmeniz önem arz eder. Salçayı alırken ıslak, sulu bir kaşık kullanırsanız suyun temas ettiği salça yüzeyleri küflenmeye başlayabilir.

SALÇANIZI KAYNATIN

Salçada küf oluşmasının önemli sebeplerinden birisi de su. Bu yüzden kurutularak elde edilen salça daha sağlıklı ve uzun ömürlü olur. Küf tutmaz. Bu bağlamda salçanızı küften korumanın bir diğer yöntemi de içerisine biraz yağ ve tuz ilave ederek kısık ateşte kaynatmanız. Bu şekilde salçanın içerisinde bulunan suyu buharlaştırıp salçanızı daha kuru bir kıvama getirebilirsiniz.

SALÇANIZI DONDURARAK DA MUHAFAZA EDEBİLİRSİNİZ

Buz kalıplarında dondurarak salçanızın küflenmesini engelleyebilirsiniz. Kalıp haline gelen ve donmuş küçük salça parçalarını buzdolabı poşetlerine koyarak istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Salçanın küf tutmasını önlemenin yollarının başında bu malzemelerin serin ve nemsiz ortamlarda saklanması bulunur. Eğer buzdolabında yeriniz yoksa salçayı evinizin en serin ve ferah alanlarında muhafaza edebilirsiniz.

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