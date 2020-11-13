Küflü ekmek yenir mi? Bu konuya noktayı koyuyoruz!

Satın aldığımız birçok yiyeceğin üzerinde son kullanma tarihi vardır. Bu etiketler, ürünleri ne zamana kadar tüketmemiz konusunda oldukça aydınlatıcıdır. Peki ya etiketsiz ürünler hakkında bir bilginiz var mı? Mesela fırından, bakkaldan satın aldığımız ekmekler...

KÜFLENMİŞ EKMEK YEMEK ZARARLI MI?

Küflenmiş ekmeği çöpe atmamak için yiyorsanız ne yazık ki hata yapıyorsunuz. Bir bütün ekmeğin sadece uç ya da kenar kısmının küflenmesi, o küf öbeğinin aslında ekmeğin her bir tarafına dağıldığının işaretidir. Görsel olarak tek bir bölgede renk değişimi olması o ekmeğin sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor.

Ekmeğin bütününde renk değişimi olmasa da aslında ekmeğin tamamına yayılmış kökler ortaya çıkıyor. Bu kökleri görebilmek için de mikroskopla inceleme yapılması gerekiyor. Ekmeği ağzı kapalı bir şekilde saklamak, küf mantarlarının üreme ortamını çoğaltıyor. Ekmek üzerinde üreyen bu bakteriler aslında bildiğimizden çok daha zararlı.

KÜFLÜ EKMEK YEMENİN SAĞLIĞA OLAN OLUMSUZ ETKİLERİ NELERDİR?

Küflü ekmek yemek sağlık açısından son derece tehlikelidir. Küflenmiş ekmekte bulunan ve etkisini yavaş yavaş gösteren aflatoksin maddesi, vücudun bağışıklık sistemini çökertir ve iç organları tahribata uğratır. Zararları içinde kanser hücrelerini beslediği iddiası da yer almaktadır.



