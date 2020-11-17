Küflü salçaya son! Küflenmesini önleyen yöntem çok basit

Salça Türk mutfağının olmazsa olmazı. İşte bu yüzdendir ki her yıl evlerde kazan kazan salça kaynar. Boy boy kavanozlar, mis gibi kokan taze salçalarla dolar. Hazırlanan kavanozlar da zamanı gelince kullanılmak üzere dolaplara kaldırılır. Fakat binbir emekle hazırlanıp tüketilmeyi bekleyen salçalar dikkatli olunmazsa küflenerek kullanılmaz hale gelebilir.

TAZELİKTEN ŞAŞMAYIN

Salça yaparken kullanacağınız malzemelerin tazeliğinden emin olmalısınız.

Domates veya biberler bozulmak üzereyse ve yeteri kadar taze değilse yapacağınız salça uzun ömürlü olmaz.

CAM KAVANOZ ŞART

Salçaları iyice temizlenip kurutulmuş cam kavanozlarda saklayın.

Kavanozların kapaklarının tam oturduğundan emin olun. Çünkü hava alan kavanozlardaki salçalar çabuk bozulur.

SALÇA KORUMA KALKANI: TEREYAĞI

Salçaları kavanozlara koyduktan sonra tereyağı ile örterek hava almasını önleyebilirsiniz.

Bunun için öncelikle tereyağını eritin.

Daha sonra kavanoza salçanın üzerine örtecek kadar tereyağını dökün.

Tereyağı donarak salçanın üzerini tamamen kapatacak ve hava almasını önleyecektir.

DESTEK KUVVET: ZEYTİNYAĞI

Kavanozdaki salçanın üzerini tamamen örtecek kadar zeytinyağı dökerek hava ile temasını kesebilirsiniz.

Bu yöntemi salçayı açtıktan sonra da kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Kullandıktan sonra kavanozda kalan salçanın üzerini düzleştirin, zeytinyağı dökün ve sonucu kendi gözlerinizle görün!