Kula Devlet Hastanesi inşaatı yeniden başladı

Yaklaşık 1 yıl önce müteahhitten kaynaklı sebeplerden dolayı inşaat çalışmalarına ara verilen Kula Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binası, 1 yıl aradan sonra yeniden başladı. AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, hastane inşaatını ziyaret ettiği fotoğrafları kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşarak ‘İstiyoruz ki bundan sonra en hızlı şekilde, en güzel hastaneyi kazandıralım’ ifadelerini kullandı.

Manisa’nın Kula ilçesine yapılan 75 yataklı Kula Devlet Hastanesi inşaatı 2017 yılının son aylarında başlamıştı. İnşaatın başladığı günden bu yana yüzde 85’lik oranda hastane inşaatı ilerlerken, bu süre içerisinde müteahhitten kaynaklı sorunlar sebebiyle birçok kez inşaata ara verilmişti. Son olarak yine müteahhitten kaynaklı sorunlarla geciken ve 2020 yılının Nisan ayı sonunda yüklenici firma ile olan ihale sözleşmesi feshedilen hastane inşaatı, yeniden ihaleye çıkarak geçtiğimiz günlerde tekrar yapılmaya başladı. AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık da, hastane inşaatını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Kendisine ait sosyal medya hesabında hastane inşaatına ait ziyaret fotoğraflarını paylaşan Başkan Palabıyık, yeni ihale ile birlikte hastanenin yapımının kaldığı yerden devam ettiğini yazdı. ‘Geciktik, biliyoruz’ sözleri ile paylaşımına başlayan Başkan Palabıyık; “ Kula devlet hastanemizin inşaatı. Geciktik, biliyoruz. İstiyoruz ki, bundan sonra en hızlı şekilde, en güzel hastaneyi kazandıralım. Hastanemizin inşaatına müteahhitten kaynaklı sebeplerle bir süre ara verilmişti. Yeni ihaleyle birlikte hastanemizin yapımı kaldığı yerden devam etmektedir. Emeği geçenlere teşekkürler ederim" ifadelerine yer verdi.

