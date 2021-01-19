YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Kulakları kesilen Pitbull tedavi altına alındı

Kulakları kesilen Pitbull tedavi altına alındı

19.01.2021 11:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kulakları kesilen Pitbull tedavi altına alındı

Iğdır’da Pitbull cinsi bir köpeğin kulaklarını kesen şahsa 11 bin 467 TL idari para cezası uygulandı.Edinilen bilgiye göre, Sosyal medya üzerinden gelen ihbarı değerlendiren ekipler, kulakları kesilmiş Pitbull cinsi köpek ile karşılaştı.

Iğdır’da Pitbull cinsi bir köpeğin kulaklarını kesen şahsa 11 bin 467 TL idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Sosyal medya üzerinden gelen ihbarı değerlendiren ekipler, kulakları kesilmiş Pitbull cinsi köpek ile karşılaştı. Sahibi tarafından kulakları kesilmiş Pitbull cinsi köpeği gören ekipler hemen harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, köpeği koruma altına alırken, köpeğin kulaklarını kesen M.R.A. isimli şahsa ise 11 bin 467 TL idari para cezası uyguladı. Yaralı köpek Iğdır Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi tarafından teslim alınarak koruma altına alındı. Tedavisi yapılan köpeğin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı
Şap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldıŞap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldı

Iğdır Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
05:47
Sabah
07:15
Öğle
12:19
İkindi
14:52
Akşam
17:14
Yatsı
18:37
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

ASİMDER Başkanı Gülbey: “20 Yanvar şehitlerine tazminat ödenmeli”

ASİMDER Başkanı Gülbey: “20 Yanvar şehitlerine tazminat ödenmeli”

Ünsal’dan TÜRKAV İl Başkanına teşekkür belgesi

Ünsal’dan TÜRKAV İl Başkanına teşekkür belgesi

Yücel Artantaş: “20 Ocak faciası insanlığa karşı yapılmış saldırıdır”

Yücel Artantaş: “20 Ocak faciası insanlığa karşı yapılmış saldırıdır”

Giysi toplama kutularına yoğun ilgi

Giysi toplama kutularına yoğun ilgi

Aras Dağları zirvesinde bulunan donmuş göl üzerinde off-road heyecanı

Aras Dağları zirvesinde bulunan donmuş göl üzerinde off-road heyecanı

Vali Sarıibrahim’den çat kapı ziyaret

Vali Sarıibrahim’den çat kapı ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.