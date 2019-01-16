Kulaklıklardaki büyük tehlike! Hamam böceği yumurtası kulağınızda olabilir

Peki başkasının kulaklığını takmanın ne gibi zararları olabilir? İşte kulaklık takmanın zararları...

Kulaklık takmadan önce bir daha düşünün!

İNSANLAR İÇİN ZARARLI CANLILAR: AKARLAR Kedi ve köpeklerde çok fazla bulunan akarlar, insanlar için zararlı ve alerjik canlılardır. Evinde kedi veya köpek besleyen bir kişinin kulak kirlerinde yaygın olarak akar bulunur.

BULAŞICI Eğer siz o kişiyle aynı kulaklığı kullanırsanız, bu gözle görülmeyen canlılar kolaylıkla sizin de kulaklarınıza bulaşır.

HAMAM BÖCEĞİ YUMURTALARI DA OLABİLİR Bunun yanı sıra bu kulaklığı farkında olmadan hamam böceği yumurtalarıyla yaşayan bir kişiyle de paylaşabilirsiniz. Onun kulağındaki bu yumurtalar da size rahatlıkla bulaşabilir

MANTARA DA DİKKAT! Kulağında mantar bulunan bir kişiyle asla kulaklığınızı paylaşmamalısınız. Aksi halde bu mantarlar da adeta grip gibi kolaylıkla size de bulaşabilir. Ayrıca gripli bir kişinin kulaklığını kullanırsanız, hastalanıp yatağa düşmeniz kaçınılmazdır.

SIK SIK TEMİZLEYİN Bu nedenle kullandığınız kulaklıkları sık sık temizleyin ve mümkünse üzerinde tek kullanımlık kılıflar olanları tercih edin.

KABAKULAĞA NEDEN OLABİLİR Kulaklık kullanırken başkalarına da hastalık bulaştırabilirsiniz. Mesela Kabakulak... Kabakulak genellikle çocuklarda görülen bir rahatsızlıktır. Ağız, boğaz ve burundan mukus ve tükürük yoluyla bulaşmaktadır.

ÖKSÜRÜK VE HAPŞIRIKLA DA GEÇİYOR Virüslü bir kişi, öksürerek ve hapşırarak hastalığını havadan diğer insanlara bulaştırabilir. Bunun yanı sıra, virüslü kişinin ellerini yıkamadan kullandığı ortak nesnelerden de geçebilir.

KABAKULAĞIN BELİRTİLEİR Kabakulağın birincil belirtisi; yanakların şişmesine sebep olan şişmiş tükürük bezleridir. Diğer belirtiler ise şunlardır; yüzün bir veya iki tarafında şişmiş tükürük bezlerinde ağrı, çiğnerken veya yutarken ağrı, ateş,baş ağrısı, kas ağrıları, yorgunluk,iştah kaybı gibi semptomlara neden olmaktadır.

İLTİHABA ÇEVİRİYOR Hastalığa yakalanan erişkin erkeklerin yüzde 20’sinde testis iltihabı ve erişkin kadınların yüzde 5’inde yumurtalık iltihabı görülebilir.

TEMİZLİK ÖNEMLİ Yanakta şişlik başladıktan sonra çocukları 5 gün okuldan ve kreşten uzak tutmak gerekir. Çocuğunuz veya yakınınız kabakulağa yakalandıysa, burun salgılarıyla kirlenmiş ve virüslü eşyaları uygun olarak temizleyip ve yıkayın.