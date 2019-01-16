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Kulaklıklardaki büyük tehlike! Hamam böceği yumurtası kulağınızda olabilir

aris.aras aris.aras
TÜRKİYE GÜNCEL  | 16.01.2019 11:35 | Son Güncelleme

Cep telefonlarının ve bilgisayarların vazgeçilmez aksesuarı kulaklıklardaki büyük tehlikeye dikkat. Kulaklık denerken ya da arkadaşınızın kulaklığından müzik dinlerken mikrop bulaşma olasılığını hiç düşündünüz mü? Uzmanlar, tam da bu noktada dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor. Başkasının kulaklığını takmak tehlike saçıyor....

Peki başkasının kulaklığını takmanın ne gibi zararları olabilir? İşte kulaklık takmanın zararları...

Kulaklık takmadan önce bir daha düşünün!

İNSANLAR İÇİN ZARARLI CANLILAR: AKARLAR

İNSANLAR İÇİN ZARARLI CANLILAR: AKARLAR
Kedi ve köpeklerde çok fazla bulunan akarlar, insanlar için zararlı ve alerjik canlılardır. Evinde kedi veya köpek besleyen bir kişinin kulak kirlerinde yaygın olarak akar bulunur.

BULAŞICI

BULAŞICI
Eğer siz o kişiyle aynı kulaklığı kullanırsanız, bu gözle görülmeyen canlılar kolaylıkla sizin de kulaklarınıza bulaşır.

HAMAM BÖCEĞİ YUMURTALARI DA OLABİLİR

HAMAM BÖCEĞİ YUMURTALARI DA OLABİLİR
Bunun yanı sıra bu kulaklığı farkında olmadan hamam böceği yumurtalarıyla yaşayan bir kişiyle de paylaşabilirsiniz. Onun kulağındaki bu yumurtalar da size rahatlıkla bulaşabilir

MANTARA DA DİKKAT!

MANTARA DA DİKKAT!
Kulağında mantar bulunan bir kişiyle asla kulaklığınızı paylaşmamalısınız. Aksi halde bu mantarlar da adeta grip gibi kolaylıkla size de bulaşabilir. Ayrıca gripli bir kişinin kulaklığını kullanırsanız, hastalanıp yatağa düşmeniz kaçınılmazdır.

SIK SIK TEMİZLEYİN

SIK SIK TEMİZLEYİN
Bu nedenle kullandığınız kulaklıkları sık sık temizleyin ve mümkünse üzerinde tek kullanımlık kılıflar olanları tercih edin.

KABAKULAĞA NEDEN OLABİLİR

KABAKULAĞA NEDEN OLABİLİR
Kulaklık kullanırken başkalarına da hastalık bulaştırabilirsiniz. Mesela Kabakulak... Kabakulak genellikle çocuklarda görülen bir rahatsızlıktır. Ağız, boğaz ve burundan mukus ve tükürük yoluyla bulaşmaktadır.

ÖKSÜRÜK VE HAPŞIRIKLA DA GEÇİYOR

ÖKSÜRÜK VE HAPŞIRIKLA DA GEÇİYOR
Virüslü bir kişi, öksürerek ve hapşırarak hastalığını havadan diğer insanlara bulaştırabilir. Bunun yanı sıra, virüslü kişinin ellerini yıkamadan kullandığı ortak nesnelerden de geçebilir.

KABAKULAĞIN BELİRTİLEİR

KABAKULAĞIN BELİRTİLEİR
Kabakulağın birincil belirtisi; yanakların şişmesine sebep olan şişmiş tükürük bezleridir. Diğer belirtiler ise şunlardır; yüzün bir veya iki tarafında şişmiş tükürük bezlerinde ağrı, çiğnerken veya yutarken ağrı, ateş,baş ağrısı, kas ağrıları, yorgunluk,iştah kaybı gibi semptomlara neden olmaktadır.

İLTİHABA ÇEVİRİYOR

İLTİHABA ÇEVİRİYOR
Hastalığa yakalanan erişkin erkeklerin yüzde 20’sinde testis iltihabı ve erişkin kadınların yüzde 5’inde yumurtalık iltihabı görülebilir.

TEMİZLİK ÖNEMLİ

TEMİZLİK ÖNEMLİ
Yanakta şişlik başladıktan sonra çocukları 5 gün okuldan ve kreşten uzak tutmak gerekir. Çocuğunuz veya yakınınız kabakulağa yakalandıysa, burun salgılarıyla kirlenmiş ve virüslü eşyaları uygun olarak temizleyip ve yıkayın.

ÖNLEM ALIN

ÖNLEM ALIN
Kısacası kullandığınız kişisel eşyalarınızı bir başkasıyla kullanmamaya özen gösterin. Zira bu davranış hastalıklara davetiye çıkarmaktadır.
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