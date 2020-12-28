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Kullanılmayan evde çıkan yangın korkuttu

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.12.2020 21:14 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe İlçesinde kullanılmayan 2 katlı evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Olay akşam 18.30 sıralarında Kocaeli’nin Kartepe İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Telaltı Sokak’ta bulunan iki katlı evde meydana geldi.

Kocaeli’nin Kartepe İlçesinde kullanılmayan 2 katlı evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay akşam 18.30 sıralarında Kocaeli’nin Kartepe İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Telaltı Sokak’ta bulunan iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kudret A.’ya ait olan ve içinde kimsenin yaşamadığı 2 katlı evin çatı katında yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde maddi hasara neden olan yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

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