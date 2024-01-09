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Külot trendine uymuştu! Yağmur Tanrısevsin'in Yaşam Koçu galasındaki tarzına bir bakan bir daha baktı

09.01.2024 07:46 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Kalp Yarası dizisinde hayat verdiği 'Ayşe Yılmaz Sancakzade' karakteri ile hafızalara kazınan Yağmur Tanrısevsin fırından ekmek aldığı kombiniyle uzun süre gündem olmuştu. Yaşam Koçu filminde yer alan oyuncu gala tazıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Külot trendine uymuştu! Yağmur Tanrısevsin'in Yaşam Koçu galasındaki tarzına bir bakan bir daha baktı

Galatasaray'da forma giyen futbolcu Barış Alper Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtığı yönünde iddialarla gündeme gelen ve iddiaları jet hızında yalanlayan Yağmur Tanrısevsin son olarak külot trendine uymuştu.

Bu tarzıyla fırından ekmek almaya gittiği bir video paylaşarak sosyal medyanın diline düşen güzel oyuncu Yaşam Koçu filmi galasında iddialı tarzıyla boy gösterdi.

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"Hiç arabada seviştin mi?" sorusunu pas geçmedi! "Hiç arabada seviştin mi?" sorusunu pas geçmedi!

Doğu Demirkol ile birlikte "Yaşam Koçu" filminde rol alan Tanrısevsin siyah süper mini elbisesini transparan detaylara sahip bir üstle tamamladı.

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Güzel oyuncuya "Doğal bir aurası var", "Çok zarif", "Çok yakışmış" yorumları geldi.

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