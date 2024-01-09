Külot trendine uymuştu! Yağmur Tanrısevsin'in Yaşam Koçu galasındaki tarzına bir bakan bir daha baktı

Galatasaray'da forma giyen futbolcu Barış Alper Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtığı yönünde iddialarla gündeme gelen ve iddiaları jet hızında yalanlayan Yağmur Tanrısevsin son olarak külot trendine uymuştu.

Bu tarzıyla fırından ekmek almaya gittiği bir video paylaşarak sosyal medyanın diline düşen güzel oyuncu Yaşam Koçu filmi galasında iddialı tarzıyla boy gösterdi.

Doğu Demirkol ile birlikte "Yaşam Koçu" filminde rol alan Tanrısevsin siyah süper mini elbisesini transparan detaylara sahip bir üstle tamamladı.



Güzel oyuncuya "Doğal bir aurası var", "Çok zarif", "Çok yakışmış" yorumları geldi.





