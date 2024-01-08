Tuğba Ekinci'ye "Hiç arabada seviştin mi?" sorusu! "O soruyu sorman saçma!"

Son zamanlarda yaptığı danslarla ve ilginç açıklamalarla adından sıkça söz ettiren Tuğba Ekinci, sivri dilli açıklamalarla da magazin gündemini epey meşgul eden isimlerden biri.

Ekinci son olarak Bize Kaldı programına konuk oldu. Programda kendisine "Hiç arabada seviştin mi? Bunu Kerimcan'a da sormuştuk" denildi. Tuğba Ekinci ise "Hayır! Ona ne soruyorsun o zaten... O soruyu sorman saçma! Kerimcan çok tatlı zararı kendine sevişme canım arabada" yanıtını verdi.

Ekinci "İlk buluşmada öpüştün mü?" sorusuna ise "Ne genç kızken ne şimdi hiç.." dedi.