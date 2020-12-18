Kulplu muhtardan örnek davranış: Boş gördüğü her yere fidan dikiyor

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Uzunova Mahalle muhtarı Abdulkudus Öztürk, cami bahçesi, taziye evi bahçesi ile mahallede boş bulunan arazilere fidan dikerek vatandaşların yeşil bir ortamda hayatlarını sürdürmesine katkı sağlıyor.

Uzunova Mahalle muhtarı Abdulkudus Öztürk, hayata geçirdiği proje ile köylülerinde tam not aldı. Muhtar Öztürk, köy cami bahçesi, taziye evi bahçesi i ile köyde boş olan ve kullanılmayan alanların yeşillendirmesi için çalışma başlattı. Öztürk bu kapsamda temin ettiği fidanları çevredekilerin de yardımı ile toprakla buluşturdu.

Muhtarlık hizmetinin köy için sadece kum, çakıl taşı getirmekten ibaret olmadığını kaydeden Öztürk, "Ben bu işin çıtasını daha da yükseltmeyi hedefleyerek köyümü yeşil alana dönüştürmek istiyorum. Köyümüzde cami bahçesi ile boş ve kullanılmayan ortak alanlarda temin ettiğim ceviz, badem, mehtap, akasya ve çam fidanlarını diktim. Umarım bu fidanlarımız büyür ve köyümüzün bir kısmı azda olsa yeşil bir görünüme kavuşur" dedi.

Uzunova Mahallesi sakinleri muhtar Öztürk’ün çalışmasını takdirle karşılayarak projelerinden dolayı kendisine teşekkür etti.

