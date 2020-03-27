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Kulp’ta Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 27.03.2020 17:15 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, çalışmalarına devam ediyor.Kulp’ta oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ilçede yaşayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan 300 vatandaşa günde iki öğün sıcak yemek dağıtımına başladı.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, çalışmalarına devam ediyor.
Kulp’ta oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ilçede yaşayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan 300 vatandaşa günde iki öğün sıcak yemek dağıtımına başladı. Vefa Sosyal Destek Grubu yetkilileri, yemeklerin hijyenik bir ortamda hazırlandığını ve daha sonra 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara dağıtıldığını söyledi. 300 vatandaşa her gün iki öğün sıcak yemek dağıtıldığı kaydedilirken, hizmetin korona virüsle mücadele süresince devam edeceği ifade edildi.
Sıcak yemek ve temel ihtiyaçları temin edilip evlerine bırakılan vatandaşlar da bu zorlu günlerde verilen hizmetlerden memnun kaldıklarını ifade ederek yetkililere teşekkür etti.

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