Kulp'taki terör saldırısına sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerden tepki

"Bu terör saldırısıdır. Bu saldırılardan bölgedeki vatandaşlarımız büyük zarar görüyor. Bölgenin ekonomik ve sosyal yapısına zarar veren saldırıyı lanetliyoruz. Şiddeti benimseyen çevrelerin bu zihniyetinin mahkum edilmesi gerekiyor. Saldırıda yaşamını yitirenlerle Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Yaklaşık 8 ay önce de Kulp ilçesinde odun toplamaya giden kişilere yönelik gerçekleştirilen saldırıda 7 sivilin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Karadağ, şöyle konuştu:

DİYARBAKIR/BİNGÖL/BATMAN (AA) - Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 5 kişinin şehit olduğu terör saldırısına tepkisini dile getirdi.

Son yıllarda güvenlik güçlerinin kırsalda ve şehirlerde gerçekleştirdiği kararlı ve başarılı operasyonlarla büyük darbe vurulan terör örgütü mensuplarının artık sivillere yönelerek, kalleşçe saldırılar düzenlediğini aktaran Budak, "Çok üzücü olayla güne başladık. Güvenlik güçleri ile çatışmaktan kaçıp, sivillere yöneliyorlar. Hain saldırı bizi derinden üzdü. Devletimiz çok güçlüdür, misliyle karşılığını verecektir. Kısa sürede saldırganlar bulunup hak ettikleri cezaya çarptılacaklardır." dedi.

- "Şehitlerin kanı yerde kalmayacak"

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, yurt içi ile Irak ve Suriye'de büyük operasyonlarla büyük darbe vurulan terör örgütü PKK'nın güvenlik güçleriye çatışmaktan kaçındığını söyledi.

Bugünkü hain saldırıda 5 masumun şehit olduğunu 21 çocuğun da yetim kaldığını dile getiren Kayaalp, şu ifadeleri kullandı:

"Güvenlik güçlerimizin karşısına çıkma cesareti gösteremeyen teröristler sivillere yönelik kalleşçe saldırı yapıyor. Kulp'ta 8 ay önce de benzer saldırıda 7 kişiyi katlettiler. Bugün hayatını kaybeden 5 sivil odun toplayarak ailesinin geçimini sağlıyordu. Terör örgütünün gerçek yüzü budur, gerekli cezaya çarptırılacaktır. Kırsaldaki başarılı operasyonlar sayesinde bir avuç kaldılar. Güvenlik güçlerimiz kısa sürede saldırıyı gerçekleştirenleri yakalayacaktır. Şehitlerin kanı yerde kalmayacak."