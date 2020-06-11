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Kültür-Sanat kenti İzmit’e, Sahne Sanatları Merkezi kuruluyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.06.2020 13:16 | Son Güncelleme

Kültür sanat çalışmalarına hız veren İzmit Belediyesi, Sahne Sanatları ve Halk Dansları Topluluğu Merkezi’nin yer tespiti için incelemelerde bulundu.İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde İzmit Belediyesi, Sahne Sanatları ve Halk Dansları Topluluğu kurmaya hazırlanıyor.

Kültür sanat çalışmalarına hız veren İzmit Belediyesi, Sahne Sanatları ve Halk Dansları Topluluğu Merkezi’nin yer tespiti için incelemelerde bulundu.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde İzmit Belediyesi, Sahne Sanatları ve Halk Dansları Topluluğu kurmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda merkez için yer tespitinde bulunmak üzere Başkan Hürriyet, Yahya Kaptan Mahallesinde yer alan Hanımeli Kültür Merkezi ve eski ODTÜ Bilim Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Hürriyet’e, İzmit Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Koordinatörü Enis Üstünbaş, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali İhsan Engür, Halkoyunları Ulusal Hakemleri Hayrettin Altın ve Murat İskenderoğlu eşlik etti.
Kendisi de eski bir folklor oyuncusu Başkan Hürriyeti, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimiz günden bu yana İzmit’i kültür sanat kenti yapacağımızı söyledik. Bu doğrultuda Sahne Sanatları ve Halk Dansları Topluluğu Merkezi için çalışmalarımıza başlıyoruz. Kuracağımız merkezde yöresel dans kurslarının yanı sıra modern dans kursu, proje dans grupları ve vurmalı çalgı kurslarıyla yüzlerce vatandaşımıza hizmet vermeyi hedefliyoruz” dedi.

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