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Kültür turizmi rotasındaki Şanlıurfa ve Gaziantep, bayram tatilinden umutlu

05.07.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göbeklitepe, Zeugma Mozaik Müzesi, Rumkale ve Halfeti gibi birçok önemli turistik alanı bünyesinde barındıran ve eşsiz lezzetleriyle de damak ziyafeti çeken Gaziantep ve Şanlıurfa'daki turizm sektörü, Kurban Bayramı rezervasyonlarını büyük oranda doldurdu - TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Soner Bacaksız: - "Bölgemizdeki otellerin doluluk oranlarına baktığımızda yüzde 80 civarında. Tatil haftasında yüzde 90'ların üzerine çıkmasını bekliyoruz"

GAZİANTEP\ŞANLIURFA (AA) - FIRAT ÖZDEMİR/MÜSLÜM ETGÜ - Barındığı tarihi değerleri ve eşsiz yöresel lezzetleriyle yıl boyunca yüzbinlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Gaziantep ve Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla turizm hareketliliği bekleniyor.

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra damaklarda unutulmaz tatlar bırakan yöresel lezzetleri ile dikkati çeken Gaziantep ve Şanlıurfa'yı tercih ediyor.

Doluluk oranı yüzde 80'ne ulaşan Gaziantep ve Şanlıurfa'daki turistik işletmeler ise ağırlayacakları misafirleri için hazırlıklarını sürdürüyor.

- Gaziantep'te hem tarih hem de lezzet yolculuğu

UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te, dünyaca ünlü "Çingene kızı" mozaiğinin yer aldığı Zeugma Mozaik Müzesi, Rumkale, Bakırcılar Çarşısı, Elmacı Pazarı, Gaziantep Kalesi ve hayvanat bahçesi gibi çok sayıda gezilecek turistik alan bulunuyor.

Müzeleriyle ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkaran kent, başta baklava olmak üzere 400'e yakın yemek ve tatlıyı da tatma fırsatı sunuyor.

- Tarihin sıfır noktası Şanlıurfa

Kültür ve inanç turizminin bir arada sunulduğu Şanlıurfa'da ise Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, Karahantepe, konik kubbeli evleriyle bilinen tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Halfeti, misafirlerin en çok ilgi gösterdiği yerler olarak dikkat çekiyor.

Kentin çeşitli yöresel yemekleri de ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Soner Bacaksız, AA muhabirine, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla turizmcilerin umutlarının da yükseldiğini söyledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla alınan rezervasyonların arttığına işaret eden Bacaksız, şunları kaydetti:

"Bölgemizdeki kültür turlarına ilgi oldukça fazla. Yaz aylarında Karadeniz'den sonra kültür turlarına en fazla rağbet gösterilen yer Güneydoğu'dur. Misafirlerimiz 2 veya 3 gece konaklamalı tatillerini bölgemizden kullanırken tatilin 9 güne çıkmasıyla daha uzun tatil planlarını yapmaya başladı. Bölgemizdeki otellerin doluluk oranlarına baktığımızda yüzde 80 civarında. Tatil haftasında yüzde 90'ların üzerine çıkmasını bekliyoruz. Gelen ziyaretçiler, müzelerimize oldukça ilgi gösteriyor. Halfeti, Rumkale, Zeugma Antik Kenti ve Göbeklitepe bölgemizin öne çıkan ve parlayan ziyaret yerlerimizdir."

- "Şanlıurfa, ziyaretçilerini en güzel şekilde ağırlayacak"

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da tatilin turizm için bir şans olduğunu söyledi.

İnsanların bayram dolayısıyla bir kültür turizmine çıkabileceklerini ifade eden Ayhan, "Kültür yolculuğuna çıktıkları zaman en çok nefes alacakları yer Şanlıurfa'dır. Balıklıgöl, Göbeklitepe, Karahantepe ve Harran bölgesindeki tarihi değerleriyle Şanlıurfa ziyaretçilerini en güzel bir şekilde ağırlayacaktır. Kurban Bayramı tatilinde tüm kültür seven insanlarımızı Şanlıurfa'ya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Lezzet ustaları da heyecanlı

Gaziantep'teki baklava üreticisi Levent Aktaş ise ziyaretçiler için bayramda mesai yapacaklarını belirterek, "Gaziantep gastronomi şehri olmakla beraber tarihi anlamda çok zenginiz. Gelen ziyaretçilerimiz yemeklerini, tatlılarını yiyorlar, tarihi ve turistik yerlerini geziyor. Kentten ayrılırken ise yakınlarına baklava götürüyorlar." dedi.

Kebap ustası İbrahim Çadır da salgından sonra ilk defa çifte bayram yaşayacaklarını ifade ederek, tatili fırsat bilen ziyaretçilerin gastronomi kentinin lezzetleri için şehre akın edeceklerini dile getirdi.

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Gaziantep Şanlıurfa bayram güneydoğu lezzet

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