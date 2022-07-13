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Kültür turizminin gözde kentlerinden Diyarbakır ve Mardin'de bayram tatili yoğunluğu

13.07.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki iki kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, tarihi mekanları gezdi, yöresel lezzetleri tatma imkanı buldu - TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Baturay: - "Şu anda çok güzel bir bayram geçiriyoruz. Esnafımız, otelcilerimiz, turizmciler, herkes memnun"

DİYARBAKIR / MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR / MEHMET SIDDIK KAYA - Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Diyarbakır ve Mardin, Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarihi iki kentinde Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı, Mardin'de tarihi sokak ve caddeler, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ile Deyrulzafaran Manastırı gibi çok sayıda mekan, bayramda ziyaretçilerden ilgi gördü.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Baturay, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nda ciddi bir yoğunluk yaşadıklarını, Diyarbakır'ı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin Ramazan Bayramı'na oranla arttığını söyledi.

Bayramda yoğunluğun beklentilerini karşıladığını anlatan Baturay, yerli ve yabancı turistleri güzel şekilde misafir ettiklerini belirtti.

Baturay, şöyle konuştu:

"Şu anda çok güzel bir bayram geçiriyoruz. Esnafımız, otelcilerimiz, turizmciler, herkes memnun. Bölge olarak da son yıllarda yaptığımız tanıtımlarla birlikte zaten şu anda çok büyük bir ivme kazanmış durumdayız. Gelecek yılarda da bölge gerçekten cazibe merkezi olmaya devam edecek. Yoğunluklarımız çok fazla, bölge çok yoğun, şu anda yer bulmak çok zor. Gerçekten de bölgeyi erken tercih edenler, erken rezervasyon yapanlar, büyük avantaj sağlamış durumdalar."

Fas'tan Türkiye'ye üniversitedeki arkadaşlarını ziyaret etmek için gelen 32 yaşındaki Fatıma Zehra Kırkıla, bayram süresince gezme fırsatı bulduğu Diyarbakır'ı çok beğendiğini söyledi.

İlk defa gördüğü Diyarbakır'dan etkilendiğini dile getiren Kırkıla, burayı arkadaşlarına tavsiye edeceğini ifade etti.

- "Tekrar Diyarbakır'a gelmeyi planlıyoruz"

İstanbul'dan Diyarbakır'a gezmeye gelen 42 yaşındaki Serkan Aksarı da sıcak havaya rağmen kentin tarihi mekanlarını gezdiğini ve çok beğendiğini belirti.

Kentin cadde ve sokaklarını gezerken dışardan kenti ziyarette gelen insan yoğunluğunu da gözlemlediğini anlatan Aksarı, şunları kaydetti:

"Özelikle Ulu Cami avlusu, çevresi inanılmaz derecede yerli ve yabancı turistlerin akınıyla dolu. İnanılmaz bir manevi atmosfer var. Diyarbakır gerçekten tarihiyle turizmiyle aynı zamanda insanıyla bambaşka bir şehir, dolayısıyla bir kez daha gelmek öyle tahmin ediyorum ki şart oldu. Tekrar Diyarbakır'a gelmeyi planlıyoruz."

- Mardin

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör de tarihi kentin son yıllarda turizmde yakaladığı ivmeyi sürdürdüğünü vurguladı.

Özellikle bayram tatili ve hafta sonlarında otellerin neredeyse tam dolulukla çalıştığını vurgulayan Gürgör, şunları söyledi:

"Mardin turizmi artık 12 aya yayıldı. Her dönem turist akınına uğrayan bir şehir. Ramazan Bayramı'nda çok ciddi talepler geldi hatta bazı misafirimize yer bulamadık. Kurban Bayramı'nda da benzer yoğunluk görüyoruz. Her 10 kişiden biri Mardin'e gelmek istiyor. Kültür ve medeniyet şehri Mardin'imize herkesi bekliyoruz."

Restoran müdürü Ufuk Hakan da Ramazan Bayramı'nda yaşanan hareketliliğin bu bayram da sürdüğünü söyledi.

Hem yurt dışından hem de yurt içinden gelen turistlerin yöresel lezzetlere yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Hakan, şunları kaydetti:

"Mardin medeniyetler şehri. Tarihi yapıları ön plana çıkmakta. Bunun yanında yöresel lezzetler tercih ediliyor. İki bayramda da çok güzel ilgi gördük. Tarihi dokusuyla taş yapılarıyla Mardin medeniyetlerin beşiği, marka kent. o yüzden en çok tercih edilen kentlerden biri.

İstanbul'dan Mardin'i gezmeye gelen Semra Eroğlu ise kendisinin Karadenizli, eşinin de Trakyalı olduğunu belirterek, tarihi kenti görmeye geldiklerini söyledi.

Mardin'i çok beğendiklerini dile getiren Eroğlu, "Kilise, medrese gibi birkaç yeri gezdik. Çok güzel başladı gezimiz ve devam ediyoruz. Bayram tatili boyunca buradayız. İlk gün olmasına rağmen çok büyülendik, çok etkilendik. Yorulmamıza rağmen dinlenmeye gitmek istemiyoruz, devam etmek istiyoruz. Herkesin bu güzellikleri görmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Kanada'dan gelerek tarihi kenti gezen Kam Vachan de Mardin'in tarih dolu bir kent olduğunu belirterek, çok beğendiğini ve etkilendiğini söyledi.

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