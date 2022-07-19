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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Bodrum'da incelemelerde bulundu

19.07.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Bodrum'da incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde incelemelerde bulundu.

Demircan, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl ile Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Devrim Erbil'i evinde ziyaret edip yaptığı çalışmaları yerinde gördü.

Demircan, Devlet Sanatçısı Erbil ile yapılacak yurt içi ve yurt dışı projelerini de konuştu. Erbil'in evinde Sanat Tarihçi Prof. Dr. Kıymet Giray, Mehmet Ergüven ve Evrim Erbil'in de katılımıyla bir sohbet toplantısı yaptı.

Bakan Yardımcısı Demircan ile Bingöl, kent merkezinde taşındığı için bir süredir kapalı olan A1 tipi cezaevini sanat hayatına kazandırılmak amacıyla burada da keşifte bulundu.

Demircan, burada yaptığı konuşmada, ilçenin tam merkezinde bulunan ve şu anda atıl olan bu tesislerin Bodrum'a sunacağı katma değer özellikle de kültür sanat hayatına katkısı tartışılmaz olacağını ifade etti.

Turizmci girişimci iş insanı Erman Aras'ı da ziyaret eden Demircan, Bingöl ve beraberindeki heyet, burada coğrafi tescilli Bodrum mandalinasıyla ilgili toplantı da gerçekleştirildi.

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