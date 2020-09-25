Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Düzce'de Konuralp kazı alanını inceledi:

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Düzce'de Konuralp bölgesinde yer alan, "Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak bilinen Prusias ad Hypium Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi.

Birtakım inceleme ve temaslarda bulunmak üzere kente gelen Alpaslan, Düzce Valisi Cevdet Atay ve Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti.

Kentin turizm alanları ve buralarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Alpaslan, daha sonra Atay ve Özlü ile kazıların 12 ay devam ettiği Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Burada Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. Emre Okan'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Alpaslan, alanı gezdi.

Alpaslan, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Düzce'nin kültür ve turizm açısından potansiyel ve imkanlarının yüksek olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak kentin potansiyelinin daha üst düzeye çıkarılması ve kültürel ürünlerinin olgunlaşması için çalışmalar yürüttüklerine değinen Alpaslan, "Belediye Başkanımızın isteğiyle, 2013'ten bu yana müzemiz tarafından yürütülen kazıyı, '12 aylık destek programı' dediğimiz, Türkiye'deki önemli kazıları özel bir program çerçevesinde desteklediğimiz program içerisine aldık." dedi.