Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Tekirdağ'da konuştu:

TEKİRDAĞ (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türkiye'nin 140'tan fazla ülkede tanıtımının yapıldığını bildirdi.

Demircan, Tekirdağ programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan tarafından karşılanan Demircan, partililerle bir araya geldi.

Demircan, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın önemli bir turizm potansiyeli olduğunu söyledi.

AK Parti'nin şehirleri son 20 yılda geliştirdiğine herkesin şahit olduğunu anlatan Demircan, somut mirasın kültürün en önemli dinamiklerinden olduğuna vurgu yaptı.

Somut mirasın ihyasının önemine işaret eden Demircan, restorasyonların sadece söz konusu mekanları ayağa kaldırmak için değil, turizm ve çevreyi güzelleştirmek için ayrıca gelecekte yapılacak binalara ilham olsun diye yapıldığını anlattı.

- "Turizm algısı değişiyor"

Demircan, Türkiye'de turizm algısının değişmeye devam ettiğini dile getirdi.

Geçmişte deniz, kum ve güneş için Türkiye'yi tercih eden turistin artık kültür turizmi için de geldiğini aktaran Demircan, şunları kaydetti:

"Turizm iki türlü malumunuz. Dinlenmek için gelen turistler, kültür için gelen turistler. Türkiye'ye gelen her iki turistten biri dinlenmeye geliyorsa, diğeri de mutlaka tarihimizi, mekanlarımızı ve kültürümüzü tanımaya geliyor. Yani Türkiye'ye gelen her 100 turistten 40'ının Antalya'ya, 10'unun Ege'ye, 40'ının İstanbul'un kültürünü, 10'unun da diğer vilayetlerimizdeki tarihi mekanlarımızı görmeye geldiğini biliyoruz.

Bundan 20 yıl evvel turizm Türkiye'de daha çok deniz, kum, güneş endeksliydi. O da çok gelişti ama tarihi mekanlarımızın ivmesi de çok gelişti. Mardin'e, Diyarbakır'a, Urfa'ya, Gaziantep'e, Trabzon'a gitmek isteyenler... Buradan baktığımızda işin içerisinde kültür, sanat, tarih, doğa olduğunu görüyoruz."

- "Turizmi çeşitlendirme gayreti içerisindeyiz"

Bir gazetecinin "Ukrayna-Rusya savaşının Türkiye'de turizme etkisi olacak mı?" sorusuna Demircan, şöyle yanıt verdi:

"Yani Türkiye turizmde Rusya ve Ukrayna'dan ciddi pay alıyordu. Ancak turizm trendlerimize baktığımızda, hep çok değişik olaylarla karşı karşıya kalmışızdır. Başka başka krizler oluşmuştur. Burada temel hedefimiz hep şudur; pazarları çeşitlendirmek ve her bölgeden, her ülkeden turist getirme gayreti içerisinde olmak. Bugün Bakanlığımız Türkiye'nin 140'tan fazla ülkede tanıtımını yapmaya çalışıyor. Bunu çeşitlendirmeye gayret ediyor. Her ülkenin beklentileri, insanların gitmek istediği turizm türünde de değişiklikler var. Biz bir yandan ülkeleri çeşitlendirme, diğer yandan da kendi içimizdeki turizmi çeşitlendirme gayreti içerisindeyiz.

Salgın bütün dünyada sıkıntı oluşturdu ama kendi dinamiğimiz ve turizmcilerimizin çalışmaları ile yerine başka bir şey de koyabildik. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği misyonla sahada bütün ülkeleri dolaşarak varsa açıklarımızı kapatmak gibi bir hedefimiz var. Bunun da netice vereceğini görüyoruz ve hissediyoruz. Elbette bir akış azalması varsa o ülkelerdeki zemini genişlemek de bizim vazifemiz, onu da Sayın Bakanımızın liderliğinde gerçekleştirmeye gayret ediyoruz."

Demircan, daha sonra Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti. Vali Aziz Yıldırım tarafından karşılanan Demircan, daha sonra Tekirdağ'ın turizm potansiyeli toplantısına katıldı.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu toplantıda sunum yaptı.

Bakan Yardımcısı Demircan ardından Uçmakdere ve Yeniköy mahallerinde turizm alanlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.