YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Tekirdağ'da konuştu:

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Tekirdağ'da konuştu:

16.05.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Temel hedefimiz hep şudur; pazarları çeşitlendirmek ve her bölgeden, her ülkeden turist getirme gayreti içerisinde olmak. Bugün Bakanlığımız Türkiye'nin 140'tan fazla ülkede tanıtımını yapmaya çalışıyor. Bunu çeşitlendirmeye gayret ediyor"

TEKİRDAĞ (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türkiye'nin 140'tan fazla ülkede tanıtımının yapıldığını bildirdi.

Demircan, Tekirdağ programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan tarafından karşılanan Demircan, partililerle bir araya geldi.

Demircan, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın önemli bir turizm potansiyeli olduğunu söyledi.

AK Parti'nin şehirleri son 20 yılda geliştirdiğine herkesin şahit olduğunu anlatan Demircan, somut mirasın kültürün en önemli dinamiklerinden olduğuna vurgu yaptı.

Somut mirasın ihyasının önemine işaret eden Demircan, restorasyonların sadece söz konusu mekanları ayağa kaldırmak için değil, turizm ve çevreyi güzelleştirmek için ayrıca gelecekte yapılacak binalara ilham olsun diye yapıldığını anlattı.

- "Turizm algısı değişiyor"

Demircan, Türkiye'de turizm algısının değişmeye devam ettiğini dile getirdi.

Geçmişte deniz, kum ve güneş için Türkiye'yi tercih eden turistin artık kültür turizmi için de geldiğini aktaran Demircan, şunları kaydetti:

"Turizm iki türlü malumunuz. Dinlenmek için gelen turistler, kültür için gelen turistler. Türkiye'ye gelen her iki turistten biri dinlenmeye geliyorsa, diğeri de mutlaka tarihimizi, mekanlarımızı ve kültürümüzü tanımaya geliyor. Yani Türkiye'ye gelen her 100 turistten 40'ının Antalya'ya, 10'unun Ege'ye, 40'ının İstanbul'un kültürünü, 10'unun da diğer vilayetlerimizdeki tarihi mekanlarımızı görmeye geldiğini biliyoruz.

Bundan 20 yıl evvel turizm Türkiye'de daha çok deniz, kum, güneş endeksliydi. O da çok gelişti ama tarihi mekanlarımızın ivmesi de çok gelişti. Mardin'e, Diyarbakır'a, Urfa'ya, Gaziantep'e, Trabzon'a gitmek isteyenler... Buradan baktığımızda işin içerisinde kültür, sanat, tarih, doğa olduğunu görüyoruz."

- "Turizmi çeşitlendirme gayreti içerisindeyiz"

Bir gazetecinin "Ukrayna-Rusya savaşının Türkiye'de turizme etkisi olacak mı?" sorusuna Demircan, şöyle yanıt verdi:

"Yani Türkiye turizmde Rusya ve Ukrayna'dan ciddi pay alıyordu. Ancak turizm trendlerimize baktığımızda, hep çok değişik olaylarla karşı karşıya kalmışızdır. Başka başka krizler oluşmuştur. Burada temel hedefimiz hep şudur; pazarları çeşitlendirmek ve her bölgeden, her ülkeden turist getirme gayreti içerisinde olmak. Bugün Bakanlığımız Türkiye'nin 140'tan fazla ülkede tanıtımını yapmaya çalışıyor. Bunu çeşitlendirmeye gayret ediyor. Her ülkenin beklentileri, insanların gitmek istediği turizm türünde de değişiklikler var. Biz bir yandan ülkeleri çeşitlendirme, diğer yandan da kendi içimizdeki turizmi çeşitlendirme gayreti içerisindeyiz.

Salgın bütün dünyada sıkıntı oluşturdu ama kendi dinamiğimiz ve turizmcilerimizin çalışmaları ile yerine başka bir şey de koyabildik. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği misyonla sahada bütün ülkeleri dolaşarak varsa açıklarımızı kapatmak gibi bir hedefimiz var. Bunun da netice vereceğini görüyoruz ve hissediyoruz. Elbette bir akış azalması varsa o ülkelerdeki zemini genişlemek de bizim vazifemiz, onu da Sayın Bakanımızın liderliğinde gerçekleştirmeye gayret ediyoruz."

Demircan, daha sonra Tekirdağ Valiliğini ziyaret etti. Vali Aziz Yıldırım tarafından karşılanan Demircan, daha sonra Tekirdağ'ın turizm potansiyeli toplantısına katıldı.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu toplantıda sunum yaptı.

Bakan Yardımcısı Demircan ardından Uçmakdere ve Yeniköy mahallerinde turizm alanlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortopedi servisinin "müzisyen doktoru" sahnede klarnet çalarak stres atıyorOrtopedi servisinin "müzisyen doktoru" sahnede klarnet çalarak stres atıyor
Antalyaspor yenilmezlik rekorunu 15 maça çıkardıAntalyaspor yenilmezlik rekorunu 15 maça çıkardı
Malatya'da bir çocuk tartıştığı babasını öldürdüMalatya'da bir çocuk tartıştığı babasını öldürdü
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 17 Mayıs Salı

İmsak
03:56
Sabah
05:44
Öğle
13:11
İkindi
17:07
Akşam
20:29
Yatsı
22:09
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkes şaşkın! Saniyeler içinde kemiklerini un ufak etti

Herkes şaşkın! Saniyeler içinde kemiklerini un ufak etti

Rus televizyonundan herkesi şaşırtan harita! “Çok korkacaklar”

Rus televizyonundan herkesi şaşırtan harita! “Çok korkacaklar”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Diri diri kesip organlarını çal dediler! Anestezi bile verilmedi

Diri diri kesip organlarını çal dediler! Anestezi bile verilmedi

Yürüyüş kombininin fiyatı şoke etti!

Yürüyüş kombininin fiyatı şoke etti!

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.