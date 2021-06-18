Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Çavuştepe ve Hoşap kalelerinde incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Van'ın Gürpınar ilçesindeki Çavuştepe ve Hoşap kalelerinde incelemelerde bulundu.

Van'daki temasları kapsamında Çavuştepe Kalesi ve nekropolünü gezen Yavuz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu'ndan kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Çavuştepe Kalesi'nde 59 yıldır bekçilik yapan ve burada Urartu çivi yazısını öğrenen Mehmet Kuşman ile görüşen Yavuz, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kalenin mühendislik açısından iyi inşa edilen, 5 bin Urartulunun yaşadığı önemli yerlerden biri olduğunu ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Burası, tarımla ilgilenen Urartuluların senede 2 bin 700 ton tahıl elde ettikleri, su ve kanalizasyon bakımında altyapısı olan, mühendislik, mimarlıkta ileri gitmiş büyük bir kenttir. Burada Urartu medeniyetine ilişkin önemli çalışmalar var. Bunlar hem ulusal hem de uluslararası pek çok yayında yer alıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi de bu konuya özel olarak eğiliyor. Üniversitemizde Urartucayı çözen, okuyup ve yazabilen 5 uzmanımız yetişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hem valiliğimiz hem de belediyelerimizle çalışarak bölgeyi turizm açısından büyük bir destinasyon haline getirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'nin en büyük müzelerinden birini Van'da inşa ettik. Buradan çıkan eserler de orada sergilenebiliyor. Amacımız buraları ören yerleri statüsü olarak daha çok insanın gezebileceği hale getirmektir."