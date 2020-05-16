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  4. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, canlı yayında soruları yanıtladı:

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, canlı yayında soruları yanıtladı:

ANTALYA HABERLERİ  | 16.05.2020 19:16 | Son Güncelleme

"Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar" - "Haziran ortalarından sonra da dış turizmin belli ülkelerde başlayacağını düşünüyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar." dedi.

Ersoy, Muğla'nın Bodrum ilçesinde NTV canlı yayınında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının turizme etkileri ve beklentilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 salgınından dünya gibi Türkiye'nin de olumsuz etkilediğini belirten Ersoy, Türkiye'nin her krizden dersler çıkardığını dile getirdi.

Birçok ülkede düzelmeler yaşandığını vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu:

"Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar. Haziran ortalarından sonra da dış turizmin belli ülkelerde başlayacağını düşünüyoruz. (Kovid-19 süreci) Otelleri kapatmadık, hava ve kara trafikleri durdurulduğu için tesisler kendileri kapatmak zorunda kaldı. Genelgeler ve kriterler konusunda gerekli adımları attık. Güvenli algının tamamen sağlanması gerekiyor. Bunun için de detaylı bir sertifikasyon programı başlattık. Dünyada ilk oldu, AB de benzer bir çalışma yapma kararı aldı."

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"İç hat uçuşları, benim öngörüm, toplum disiplininde gevşeme olmazsa, veriler de aşağıya doğru gitmeye devam ederse mayıs sonu açılır diye inanıyorum. Yurt dışı uçuşları haziran içinde birçok noktada başlar diye aynı şekilde düşünüyorum. Asya trafiği sanki açılabilir gibi gözüküyor. Çin, Güney Kore gibi birçok ülkede düzelmeler hızlı şekilde var. Onlar sanki öncelikli açılacakmış gibi. Avrupa ülkelerinde çok ciddi düzelmeler var."

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