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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Dünya Radyo Günü'nü kutladı:

13.02.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sözün büyüsünü, müziğin tınısını, haberi ve bilgiyi hayatlarımıza taşıyan radyolarımız 95 yıldır gönüllerimize seslenmeye devam ediyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Radyo Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Sözün büyüsünü, müziğin tınısını, haberi ve bilgiyi hayatlarımıza taşıyan radyolarımız 95 yıldır gönüllerimize seslenmeye devam ediyor. Dünden bugüne radyoya emek veren herkesin Dünya Radyo Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından paylaşılan mesajda ise "Ülkemizde ilk yayının yapıldığı 6 Mayıs 1927'den bugüne haberden tiyatroya, belgeselden söyleşiye farklı program türleriyle toplumu aydınlatan, müzik yayınlarıyla gönüllere hitap eden tüm radyo yayıncılarının ve emektarlarının Dünya Radyo Günü'nü kutluyoruz." görüşüne yer verildi.

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