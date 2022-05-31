YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Fresh Ankara" çağdaş sanat sergisini gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Fresh Ankara" çağdaş sanat sergisini gezdi

31.05.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Fresh Ankara" çağdaş sanat sergisini gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında izlenime sunulan "Fresh Ankara" çağdaş sanat sergisini ziyaret etti.

Ulus İlk Meclis İlkokulu'nda açılan ve Anadolu'nun dört bir yanından güzel sanatlar lisesi ve güzel sanatlar fakültesi mezunu 17-27 yaş arasındaki sanatçı adaylarını buluşturan sergiyi gezen Ersoy, küratör Kıymet Giray'dan eserler hakkında bilgi aldı.

Eser sahibi gençlerle de sohbet eden Ersoy, genç sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödülHalikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödül
Bursa'da 7 yaşındaki oğlunu öldüren, 3 yaşındakini de yaralayan baba intihar ettiBursa'da 7 yaşındaki oğlunu öldüren, 3 yaşındakini de yaralayan baba intihar etti
Antalya'da eski güreşçinin öldürülmesine ilişkin davaya başlandıAntalya'da eski güreşçinin öldürülmesine ilişkin davaya başlandı

Ankara Namaz Vakitleri 1 Haziran Çarşamba

İmsak
03:24
Sabah
05:15
Öğle
12:51
İkindi
16:48
Akşam
20:18
Yatsı
22:01
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gökyüzünde şoke eden olay! Pilotun işine son verildi

Gökyüzünde şoke eden olay! Pilotun işine son verildi

Adeta saatli bomba! Kendinizi zehirlemekten vazgeçin

Adeta saatli bomba! Kendinizi zehirlemekten vazgeçin

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

“6 ay aynı yatakta uyuduk, karısı bunu biliyordu”

“6 ay aynı yatakta uyuduk, karısı bunu biliyordu”

İğrenç olay! Tacizciden para aldı, bir de tecavüzü izledi

İğrenç olay! Tacizciden para aldı, bir de tecavüzü izledi

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.