YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Dünya Rehberler Günü" mesajı:

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Dünya Rehberler Günü" mesajı:

21.02.2021 14:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yaşadığımız küresel sağlık krizi geride bırakıldığında, yeniden başlayacak turizm hareketi içerisinde Türkiye'nin hedeflerine hızlı ve emin adımlarla gerçekleştireceği ilerleyişinde, rehberlerimizin donanım ve becerilerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyacağımız açıktır"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yaşadığımız küresel sağlık krizi geride bırakıldığında, yeniden başlayacak turizm hareketi içerisinde Türkiye'nin hedeflerine hızlı ve emin adımlarla gerçekleştireceği ilerleyişinde rehberlerimizin donanım ve becerilerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyacağımız açıktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, "Dünya Rehberler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, rehberliğin "Bitmeyen bir araştırma ve öğrenme tutkusu, kendini daima geliştirme gerekliliğini benimsemiş düşünce yapısı ve insan iletişiminde anlamı ve algıyı yönetebilen hitabet ustalığı" olduğunu belirtti.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Turistin istek ve beklentilerini karşılayacak yolu gösteren rehber, ülkesine dönen misafirlerimizin geldikleri zamandan farklı düşünce ve deneyimlerinin önde gelen mimarlarından birisidir. Bu farkın ne kadar pozitif yönde olacağı rehberlerimizin başarıları ile doğru orantılıdır. Yaşadığımız küresel sağlık krizi geride bırakıldığında, yeniden başlayacak turizm hareketi içerisinde Türkiye'nin hedeflerine hızlı ve emin adımlarla gerçekleştireceği ilerleyişinde, rehberlerimizin donanım ve becerilerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyacağımız açıktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sektörümüzün büyüme ve güçlenme istikrarındaki vazgeçilmez rollerini eksiksiz yerine getireceklerinden de şüphem yoktur. Turizm rehberlerimizin Dünya Rehberler Günü'nü kutluyor, sektörümüze kattıkları değer dolayısıyla şükranlarımı sunuyor, çalışma hayatlarının daima yeni başarılarla taçlanarak sürmesini diliyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar

Ankara Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazar

İmsak
06:03
Sabah
07:27
Öğle
13:07
İkindi
16:08
Akşam
18:38
Yatsı
19:56

Ankara Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Pazar

Atakan Eczanesi
Cankaya
Aytaç Eczanesi
Cankaya
Ege Sena Eczanesi
Cankaya
Esin Kuranel Eczanesi
Cankaya
Kavaklıdere Pınar Eczanesi
Cankaya
Mustafa Kemal Eczanesi
Cankaya
Pınar Kaynar Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Eğitime tablet desteği

Eğitime tablet desteği

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Diğer Haberler

"Başkent Ankara Köy Evleri Projesi" için ilk temel Ayaş'ta atıldı

"Başkent Ankara Köy Evleri Projesi" için ilk temel Ayaş'ta atıldı

Mamak Belediyesi’nden iki mahallede köşe bucak temizlik

Mamak Belediyesi’nden iki mahallede köşe bucak temizlik

Altındağ’da yoğun mesai

Altındağ’da yoğun mesai

Türkiye'de ocak ayında 173 bin 143 gayrimenkul satıldı

Türkiye'de ocak ayında 173 bin 143 gayrimenkul satıldı

Kovid-19 salgınının sosyal etkileri, TÜBİTAK'ın çevrim içi etkinliğinde tartışılacak

Kovid-19 salgınının sosyal etkileri, TÜBİTAK'ın çevrim içi etkinliğinde tartışılacak

Kovid-19 salgınının sosyal etkileri, TÜBİTAK'ın çevrim içi etkinliğinde tartışılacak

Kovid-19 salgınının sosyal etkileri, TÜBİTAK'ın çevrim içi etkinliğinde tartışılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.