Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Dünya Rehberler Günü" mesajı:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yaşadığımız küresel sağlık krizi geride bırakıldığında, yeniden başlayacak turizm hareketi içerisinde Türkiye'nin hedeflerine hızlı ve emin adımlarla gerçekleştireceği ilerleyişinde rehberlerimizin donanım ve becerilerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyacağımız açıktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, "Dünya Rehberler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, rehberliğin "Bitmeyen bir araştırma ve öğrenme tutkusu, kendini daima geliştirme gerekliliğini benimsemiş düşünce yapısı ve insan iletişiminde anlamı ve algıyı yönetebilen hitabet ustalığı" olduğunu belirtti.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Turistin istek ve beklentilerini karşılayacak yolu gösteren rehber, ülkesine dönen misafirlerimizin geldikleri zamandan farklı düşünce ve deneyimlerinin önde gelen mimarlarından birisidir. Bu farkın ne kadar pozitif yönde olacağı rehberlerimizin başarıları ile doğru orantılıdır. Yaşadığımız küresel sağlık krizi geride bırakıldığında, yeniden başlayacak turizm hareketi içerisinde Türkiye'nin hedeflerine hızlı ve emin adımlarla gerçekleştireceği ilerleyişinde, rehberlerimizin donanım ve becerilerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyacağımız açıktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sektörümüzün büyüme ve güçlenme istikrarındaki vazgeçilmez rollerini eksiksiz yerine getireceklerinden de şüphem yoktur. Turizm rehberlerimizin Dünya Rehberler Günü'nü kutluyor, sektörümüze kattıkları değer dolayısıyla şükranlarımı sunuyor, çalışma hayatlarının daima yeni başarılarla taçlanarak sürmesini diliyorum."

