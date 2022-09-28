YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya'da

28.09.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve Mevlana Müzesini ziyaret etti, ardından mistik müzik dinletisini izledi.

Müze ziyaretinin ardından Selçuklu Kongre ve Kültür Merkezi'ne giden Bakan Ersoy, burada önceki dönem AK Parti milletvekili, il ve ilçe başkanları ile yemekte buluştu.

Ersoy yemeğin ardından yine kongre merkezi içinde fuaye alanındaki "Dünden Bugüne Mistik Müzik Festivali" sergisini gezdi, sonrasında kentte devam eden 19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali kapsamında sahneye çıkan Hintli sanatçı Duhruv Sangar'ın konserini izledi.

Konser sırasında Bakan Ersoy'a Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar eşlik etti.

Konserin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kentten ayrıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mevlana Müzesi'ni ziyaret ettiKültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandıAfyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Batı Karadenizli balıkçılar limana bol palamutla döndüBatı Karadenizli balıkçılar limana bol palamutla döndü
Anahtar Kelimeler:
Müzik Mehmet Nuri Ersoy ak parti kültür ve turizm bakanı sahne

Konya Namaz Vakitleri 28 Eylül Çarşamba

İmsak
05:15
Sabah
06:36
Öğle
12:46
İkindi
16:08
Akşam
18:46
Yatsı
20:01
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sert rakiplere karşı savaşmaya hazır mısınız?

Sert rakiplere karşı savaşmaya hazır mısınız?

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.