YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kültür ve Turizm Bakanlığından TRT 2'de etkinlik atağı

Kültür ve Turizm Bakanlığından TRT 2'de etkinlik atağı

ANKARA HABERLERİ  | 18.03.2020 20:26 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığından TRT 2'de etkinlik atağı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs ile mücadele kapsamında, TRT 2'de kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştireceklerini açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ersoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 24 Mart'tan itibaren TRT 2 kanalında "Sanat Heyecanı Evimizde" etkinliklerini başlatacaklarını bildirdi.

Türkiye'nin devlet ve millet olarak koronavirüs ile mücadeleyi hassasiyetle ve tüm imkanlarını seferber ederek, sürdürdüğünü vurgulayan Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak aldığımız tedbirler dahilinde, kültür-sanat etkinlerimizi erteledik. Bu süreçte TRT ile güçlerimizi birleştirerek, sizleri sanatla buluşturmaya devam edeceğiz. 24 Mart tarihinden itibaren TRT 2 ekranlarında, 'Sanat Heyecanı Evimizde' etkinliklerini başlatıyoruz. 6 hafta boyunca her salı akşamı tiyatro oyunları, her cuma akşamı senfoni ve opera konserleri, canlı olarak TRT 2 ekranlarından evlerinize perde açacak. Cumartesi akşamları ise dışarı çıkmadan Troya, Aida ve La Boheme gibi dünyaca ünlü operalarımızı izleyebileceksiniz."

Ersoy, bu etkinlikler çerçevesinde çocukları da unutmadıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Onlar için 'Tembel Memiş', 'Kuzu Maydanozun Maceraları' ve 'Turta Girmemiş Orman' tiyatro oyunlarını bu etkinliğimize dahil ettik. TRT ile iş birliğimiz bununla da sınırlı kalmayacak. Birbirinden önemli müzelerimizi de TRT 2 ile evlerinize taşıyacağımız çalışmalarımız devam ediyor."

Bakan Ersoy, bu çalışmaların, içinden geçilen istisnai süreçte yaşanılan zaruri sınırlandırmaların etkisini hafifletmede de önemli faydasının olacağını vurguladı.

Özverili çalışmalarından ötürü sanatçılara, mesai arkadaşlarına ve TRT yöneticileri ile çalışanlarına teşekkür eden Ersoy, "En kısa zamanda tüm kültür, sanat mekanlarımızda yeniden sizleri ağırlamak temennisi ile" ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREvde dezenfektan yapabilir miyiz?Evde dezenfektan yapabilir miyiz?
Kılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecekKılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecek
Anahtar Kelimeler:
“Sanat Heyecanı Evimizde” Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

En Çok Okunan Yerel Haberler

20 yıldır kendi yetiştirdiği fidanları satıyor

20 yıldır kendi yetiştirdiği fidanları satıyor

Ankara Büyükşehir korona virüsle mücadelede Kriz Yönetim Merkezi kurdu

Ankara Büyükşehir korona virüsle mücadelede Kriz Yönetim Merkezi kurdu

Kağıthane Belediyesi’nden Çanakkale Zaferi’nin 105. yılı anısına anlamlı video

Kağıthane Belediyesi’nden Çanakkale Zaferi’nin 105. yılı anısına anlamlı video

Enerji personeline arama kurtarma eğitimi

Enerji personeline arama kurtarma eğitimi

Adıyaman'da akademisyen çiftin dezenfektan üretimi

Adıyaman'da akademisyen çiftin dezenfektan üretimi

Malkara’da konteyner ev yandı

Malkara’da konteyner ev yandı

Ankara Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
05:25
Sabah
06:48
Öğle
13:02
İkindi
16:25
Akşam
19:05
Yatsı
20:23

Ankara Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Aykut Eczanesi
Cankaya
Elif Eslem Eczanesi
Cankaya
Baykal Eczanesi
Yenimahalle
Tuzluçayır Eczanesi
Mamak
Mega Eczanesi
Mamak
Lünet Eczane-Optik Eczanesi
Cankaya
Saray Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi kapılarını Avrupa’ya açtı

Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi kapılarını Avrupa’ya açtı

Sağlık Bakanı Koca'dan, Bahçeli'ye "koronavirüs önlemleri"yle ilgili açıklamaları nedeniyle teşekkür

Sağlık Bakanı Koca'dan, Bahçeli'ye "koronavirüs önlemleri"yle ilgili açıklamaları nedeniyle teşekkür

İçişleri Bakanlığı: İkna yöntemiyle bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: İkna yöntemiyle bir terörist daha teslim oldu

DATÜB heyeti, Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret etti

DATÜB heyeti, Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret etti

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.