Kültürpark ve Kadifekale üretici pazarları yeniden açılıyor

Kadifekale için servis hizmeti devam edecek

Pagos Üretici Pazarı her cumartesi günü Kültürpark Üretici Pazarı ise her çarşamba açık olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadifekale’deki Pagos Üretici Pazarı için 33 numaralı hattın (Konak-Kadifekale) yanı sıra her cumartesi günü kentin altı farklı noktasından seyir zevki yüksek otobüslerle servis hizmeti sunmaya devam edecek. Cumartesi sabah 10.00’dan itibaren iki saat arayla Bostanlı İskele, Bornova Meydan, Fahrettin Altay Metro, Gaziemir Belediyesi, Şirinyer ve Basın Sitesi otobüs durağından hareket eden otobüsler Kadifekale Pagos Üretici Pazarı’na son servisini 16.00’de yapacak. Bostanlı İskelesi Aktarma Merkezi’nden kalkan otobüs önce Karşıyaka İskele ve Bayraklı üst geçit iskele durağına uğrayacak. Bornova Meydan’dan kalkan otobüs Bornova Metro’dan, Üçkuyular Aktarma Merkezi’nden kalkan otobüs Üçkuyular Meydanı metro çıkışından, Basın Sitesi önünden kalkan otobüs ise Üçyol Meydanı’ndan yolcu alarak Kadifekale’ye doğru hareket edecek. Gaziemir Belediyesi önünden hareket eden otobüs ise önce Gaziemir Semt Garajı’ndan pazar yolcularını alacak. Şirinyer önünden kalkacak otobüsler de doğrudan Kadifekale’ye hareket edecek. 11.00’de başlayacak dönüş servisleri ise her iki saatte bir devam edecek. Kadifekale’den hareket eden son otobüs 17.30’da pazardan çıkış yapacak.