Kültürpark ve Kadifekale üretici pazarları yeniden açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in üreticiyle tüketiciyi aracısız buluşturmak için Kadifekale ve Kültürpark’ta açtığı yerel üretici pazarları yeniden İzmirlilerle buluşuyor. Korona virüs önlemleri kapsamında kapatılan Kültürpark Üretici Pazarı 10 Haziran Çarşamba, Pagos Üretici Pazarı ise 13 Haziran Cumartesi günü kapılarını açacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kırsaldaki yerel üreticiyi desteklemek ve kentliyi güvenilir, sağlıklı ve ucuz gıdayla buluşturmak için Kadifekale ve Kültürpark’ta açtığı üretici pazarları yeniden İzmirlilerle buluşuyor. Korona virüs önlemleri kapsamında üç aydır kapalı olan Kültürpark Üretici Pazarı 10 Haziran Çarşamba günü, Pagos Üretici Pazarı ise 13 Haziran Cumartesi günü kapılarını açacak. İzmir’in dört bir yanından gelen tarımsal kalkınma kooperatifleri, kadın kooperatifleri ve kadın üreticilerin ürünlerini tüketiciyle buluşan yerel üretici pazarları 08.00-19.00 saatleri arasında açık olacak.

Korona virüs önlemleri alındı

Üretici pazarlarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilim Kurulunun korona virüsle mücadele kapsamında aldığı kararlar geçerli olacak. Buna göre pazarların çevresi kapatılıp giriş çıkışlar kontrollü bir şekilde yapılacak. Alan girişine el dezenfektanları yerleştirilecek. Üreticiler ateş ölçümü yapılarak alana alınacak ve kişisel hijyenle ilgili koruyucu önlemleri almaları sağlanacak. Alana girişte ziyaretçilerin maske takıp takmadığı kontrol edilecek, olmayanlara maske verilecek. Alandaki tezgâh aralıkları sosyal mesafe kurallarına uygun olacak. Üreticilerin hijyen kurallarına uygun satış yapıp yapmadıkları düzenli olarak kontrol edilecek. Kuralların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için pazarların sürekli denetlenmesi sağlanacak.