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Kulübün tek çalışanı olan antrenör, takımın tüm ihtiyaçlarıyla ilgileniyor

10.05.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulübün tek çalışanı olan antrenör, takımın tüm ihtiyaçlarıyla ilgileniyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan futbol antrenörü Menderes Kurt, 23 yıldır gençleri spora yönlendirmek için çaba harcıyor.

Tokat 1. Amatör Küme takımlarından Erbaa Gençlikspor Futbol Kulübünün antrenörlüğünü yapan 4 çocuk babası 51 yaşındaki Menderes Kurt, 23 yıldır futbolcu yetiştirmek ve ilçedeki gençlere sporu sevdirmek için uğraş veriyor.

Kurt, kulüpte diğer bütün işlerle de tek başına ilgileniyor.

Menderes Kurt, gazetecilere, sporu çok sevdiğini, bu nedenle yıllardır futbolun içinde bulunduğunu söyledi.

Kulüpte tek çalışan olduğu için genellikle pazartesi ve salı günleri daha çok malzemelerle uğraştığını belirten Kurt, diğer günlerde de oyuncularını maçlara hazırladığını anlattı.

Genellikle saat 10.00 civarında kulübe gelip, 22.00-23.00'lere kadar kaldığını aktaran Kurt, "Buradaki futbolcuların çoğuyla 9-10 yaşlarından itibaren beraberiz. 12-13 senedir beraber olduğumuz çocuklar var içlerinde. İlkokul birinci sınıfta başlıyorlar, üniversiteyi bitirene kadar beraberiz." ifadelerini kullandı.

Takımın adeta her şeyi olduğunu dile getiren Kurt, "Antrenörlük, yardımcı antrenörlük, kulüp müdürlüğü, yöneticilik yapıyorum. Bir de abileri oluyorum. İllaki malzemelerinde de ben yardımcı oluyorum. Kulüpte çalışan tek benim." şeklinde konuştu.

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