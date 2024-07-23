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Kulübünden resmi açıklama geldi! Bavulunu topladı, arkadaşlarıyla vedalaştı... Fenerbahçe için geliyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.07.2024 08:18
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Fenerbahçe'nin Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri için kulübü Sevilla'dan resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Kulübünden resmi açıklama geldi! Bavulunu topladı, arkadaşlarıyla vedalaştı... Fenerbahçe için geliyor

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde olan ve Sarı-Lacivertli taraftarların dört gözle beklediği Youssef En-Nesyri için kulübü Sevilla'dan resmi açıklama geldi.

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KULÜBÜ RESMEN AÇIKLADI

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İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, "Kulüpten ayrılışı kesinleştiği için Youssef En-Nesyri bugünkü idmanda yer almadı." ifadelerini kullandı.

18 MİLYON EURO BONSERVİS

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Endülüs merkezli Estadio Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 18 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca, 7 milyon euro da bonuslar olacak.

En-Nesyri de Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Faslı oyuncu yıllık 4 milyon euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

TESİSLERE GİTTİ ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

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İspanyol basınından Eldesmarque'de yer alan habere göre, Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşma sağlayan Youssef En-Nesyri pazartesi günü sabah erken saatlerde tesislere gitti. Takımla antrenmanlara katılmayan Faslı golcünün, tesislerdeki eşyalarını topladığı ve takım arkadaşlarına veda ettiği belirtildi.

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