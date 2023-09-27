Kulübüne dava açıyor! Napoli'de büyük skandalın ardından Osimhen harekete geçti

Napoli'nin yıldız forveti Victor Osimhen, 0-0 sona eren Bologna maçında penaltı kaçırmış ve büyük üzüntü yaşamıştı. İtalyan devinin sosyal medya hesabı ilginç bir paylaşımda bulunarak Osimhen ile dalga geçti.

VICTOR OSIMHEN, NAPOLİ'YE DAVA AÇACAK

Kısa süre içinde gelen tepkilerden sonra videoyu kaldıran Napoli kulübü büyük bir hata yaptığını sonradan anladı. Osimhen'in bu paylaşım sonrası bir hayli sinirlendiği ve kulübe dava açmaya hazırlandığı ifade edildi.

TÜM FOTOĞRAFLARINI KALDIRDI

Yaşanan bu olay sonrası Instagram adresinden Napoli'ye ait tüm fotoğrafları kaldıran Osimhen'in moralinin bir hayli bozuk olduğu ve takım arkadaşlarıyla bile görüşmek istemediği aktarıldı.

