YURTHABER
  4. Kulu’da gurbetçinin evine hırsız girdi

Kulu’da gurbetçinin evine hırsız girdi

KONYA HABERLERİ  | 14.01.2020 13:16 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesinde, bir gurbetçinin evine penceredeki demir korkuluğu söküp hırsız girdi.Edinilen bilgiye göre, Hollanda’da yaşayan Hikmet D’nin Kulu ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan villa tipi evine hırsız girdi.

Konya’nın Kulu ilçesinde, bir gurbetçinin evine penceredeki demir korkuluğu söküp hırsız girdi.
Edinilen bilgiye göre, Hollanda’da yaşayan Hikmet D’nin Kulu ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan villa tipi evine hırsız girdi. Gurbetçi adamın evini kontrol etmeye gelen yakınları, pencere demirinin söküldüğünü ve camın kırıldığını fark etti. Eve hırsız girdiğini anlayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, pencere demiri, cam kırıkları ve evin içerisinde parmak izi çalışması gerçekleştirdi. Hırsızların evden neleri çaldığını gurbetçi ev sahipleri geldiğinde belirlenebileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı!
Başkan Kavuş’tan her okula kitaplık müjdesiBaşkan Kavuş’tan her okula kitaplık müjdesi
Meram’ın parkları yeni sezona hazırlanıyorMeram’ın parkları yeni sezona hazırlanıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Böyle kurtarıldı! İşte o anlar

Böyle kurtarıldı! İşte o anlar

Genç kızlar voleybolda şampiyon belli oldu

Genç kızlar voleybolda şampiyon belli oldu

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

Konya Namaz Vakitleri 14 Ocak Salı

İmsak
06:32
Sabah
07:58
Öğle
13:04
İkindi
15:38
Akşam
17:59
Yatsı
19:20

Konya Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

Genç Altınekin Eczanesi
Karatay
Asya Eczanesi
Selcuklu
Ay Selim Eczanesi
Selcuklu
Çumra Eczanesi
Selcuklu
Eren Eczanesi
Selcuklu
Hicret Eczanesi
Selcuklu
Setenay Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

Akşehir Belediyesi hayvanları unutmadı

Akşehir Belediyesi hayvanları unutmadı

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Konyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Koruma Altındaki Türlerden Dağ Keçisi Avına 16 Bin Lira Ceza

Koruma Altındaki Türlerden Dağ Keçisi Avına 16 Bin Lira Ceza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.