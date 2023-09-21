Kulüp 3. sezon var mı, ne zaman gelecek? Netflix Kulüp dizisi 3. sezon tarihi belli mi?

Kulüp 3. sezon araştırmaları dizinin yeni sezonunun yayınlanmasıyla beraber hız kazandı. Netflix'in Türk yapımı dizisi Kulüp'ün 2. Sezon bölümlerini yayınladı. Dizi severlerin gündeminde Kulüp'ün 3. sezonu yer aldı. İşte Netflix Kulüp dizisi 3. sezona ilişkin merak edilen detaylar....

KULÜP 3. SEZON NE ZAMAN?

Kulüp 3. sezonu için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

KULÜP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

1950'li yılların İstanbul'unda, 17 yıldır bulunduğu hapisten genel afla çıkan Matilda (Gökçe Bahadır), kendisini hiç tanımayan kızı Raşel (Asude Kalebek) ile ilişki kurmaya çalışır. Matilda’nın hapiste olduğu yıllarda yetimhanede büyüyen Raşel’e ailesiyle ilgili başka bir hikâye anlatılmıştır. Anne-kız karşı karşıya geldiklerinde ilişki kurmakta güçlük çekerler. Matilda, babasını merak etmeye başlar. Dizinin her bölümünün başında, anlatı zamanından on yedi yıl öncesine ait kesitlerle Matilda'nın hikâyesi anlatılır. Raşel, gerçekleri annesinden öğrenmeye başladığında aralarında bir dayanışma başlar.

Raşel'in başı, dönemin büyük bir gece kulübünün yöneticisi Çelebi (Fırat Tanış) ile derde girince, Çelebi'nin şikayetini geri çekmesi karşılığında Matilda kulüpte çamaşırcılığa başlar ve mekanın sahibi Orhan Şahin'le (Metin Akdülger), yeni assolisti Selim Songür (Salih Bademci) ile yolları kesişir. Matilda, Raşel'in, Pera'nın belalısı Fıstık İsmet (Barış Arduç) ile Yahudi olduğunu gizleyerek sürdürdüğü ilişkiden tedirgin olur. Kızını İsmet'ten uzak tutmak için çabalar; patronu Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Matilda'nın varlığı, başta assolist Selim olmak üzere kulüpteki herkesin hayatını değiştirir.

KULÜP DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

Gökçe Bahadır, Matilda Aseo

Barış Arduç, Fıstık İsmet Denizer

Asude Kalebek, Raşel Aseo

Salih Bademci, Selim Songür

Fırat Tanış, Çelebi (Aziz Somuncuoğlu)

Metin Akdülger, Orhan Şahin (Niko)

Suzan Kardeş, Mevhibe Şahin, Orhan'ın annesi

Hülya Duyar, İsmet'in annesi

Halil Babür, Fikret Kayalı

Serra Arıtürk, Keriman

Merve Şeyma Zengin, Tasula

İlker Kılıç, Mordo

Sezer Arıçay, Hacı

Murat Garibağaoğlu, David

İştar Gökseven, Ali Şeker

Valeria Lakhina, Diana

Doğanay Ünal, Bahtiyar

Ada Erma, Rana



