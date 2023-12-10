Kulüp başkanından ters tepen motivasyon konuşması! Cam şişeyi kırdı, "Şampiyon olacağız" dedi ama takımı sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı!

Alibeyköyspor ile Bayrampaşaspor, Bölgesel Amatör Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaştı. Puan durumunda 13 puanla 10. sırada yer alan Alibeyköyspor Başkanı Mehmet Duman'ın karşılaşma öncesinde oyunculara ve teknik heyete yaptığı motivasyon konuşması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Maç öncesi soyunma odasında hazırlıkların tamamlanmasının ardından söz alan başkan Mehmet Duman, oyuncularına yüksek sesle hitap etti ve dikkat çeken bir konuşma gerçekleştirdi.

CAM ŞİŞEYİ FIRLATARAK KIRDI

Duman'ın konuşma esnasında eline aldığı cam şişeyi yere fırlatarak kırması ön plana çıkarken, sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.

"SAVAŞAN İNSANLAR KAZANIR"

İşte Alibeyköyspor Başkanı Mehmet Duman'ın Bayrampaşaspor maçı öncesinde yaptığı motivasyon konuşması;

"Bu saatten sonra bizim, Allah göstermesin ne bir beraberlik ne de bir mağlubiyet almak gibi bir şansımız yok. Bayrampaşa maçını alacağız, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Şile Yıldız, Vefa, Kartal hepsini alacağız. Toplayacağımız puan 18 olacak. Sadece savaşacağız aslanlar gibi. Biz bundan sonra şampiyon olacağız, ben buna çok inanıyorum. Benim yaradılışımda, karakterimde savaş var. Hayatım boyunca her şeyi savaşla kazandım. Savaşan insanlar kazanır. Eğer bir insan savaşırsa, ruhunu ortaya koyarsa, 'ben bunu yapacağım' derse bakın, kırıldı. (Soyunma odasındaki bardağı kırıyor) Bunu kim kırdı, biz kırdık! Biz o sahaya çıkıp, galibiyeti de alırız. Bundan sonraki galibiyetleri de alırız, biz şampiyon olacağız. Çünkü biz Alibeyköy'üz. Herkes buna inanacak, herkes inanacak."

TAKIM SAHADAN 3-0'LIK YENİLGİYLE AYRILDI, TEKNİK DİREKTÖR GÖNDERİLDİ

Bu konuşmanın ardından Alibeyköyspor, Bayrampaşaspor'a 3-0 mağlup oldu ve ligdeki 4. mağlubiyetini aldı. Karşılaşma sonrası teknik direktör Gürkay Kızılbayrak ile yollar ayrıldı.





