Kulüp CEO'sundan flaş teklif: Ligi Play Station'da tamamlayalım

Bir dönem teknik direktör Mustafa Denizli'nin de görev yaptığı İran ekibi Traktör Sazi'nin CEO'su Sohrabi, koronavirüs nedeniyle ara verilen liglerin tamamlanmasıyla ilgili ilginç bir öneride bulundu.
Lig maçlarının tamamlanmasıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan kulüp CEO'su, "Ligdeki takımlardan birer temsilci gönderilsin ve Play Station'da oynayarak ligi bitirelim" dedi.
Liglerin başlamasının kulüpler ve milli takım açısından olumsuz olacağını dile getiren Sohrabi, "Bugünlerde maçlar seyircisiz oynanırsa heyecanı olmayacak. Buna ek olarak kulüpler ve milli takımlar sağlık koşullarının tam anlamıyla güvenceye alınmadığı bu ortamda zarar görecek" şeklinde konuştu.
Teknik direktör Mustafa denizli, Temmuz-Aralık 2019 tarihleri arasında 5 ay İran ekibinde görev yapmıştı.
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